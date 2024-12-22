Челябинцы тратят более 10 тысяч рублей, чтобы ходить на работу

В среднем жители Челябинска тратят на работу более десяти тысяч рублей. Примерно половина расходов уходят на питание в офисе, транспорт и услуги связи, также деньги направляются на подарки коллегам.
«В среднем жители Челябинска тратят 10 022 рубля в месяц на расходы, связанные с работой. Основными статьями расходов для работающих жителей Челябинска стали оплата питания в офисе (47%), транспорт (43%), услуги связи (37%) и подарки коллегам на праздники (30%)», — уточнили аналитики портала «Авито» после опроса более семи тысяч россиян.
Оказалось, что больше всего на эти цели из зарплаты направляют москвичи — они тратят почти 15 тысяч рублей ежемесячно на самой работе. При этом треть респондентов указала, что работодатель никак не компенсирует их расходы, 69% сообщили о компенсациях. В них входит частичная или полная оплата транспорта, покупка униформы, командировочные и связь.
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