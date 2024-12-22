22 декабря 2024

Челябинцы тратят более 10 тысяч рублей, чтобы ходить на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, рубли. Челябинск, зарплата, мелочь, пенсия, деньги, рубли
Жители Челябинска тратят более десяти тысяч рублей на работе Фото:

В среднем жители Челябинска тратят на работу более десяти тысяч рублей. Примерно половина расходов уходят на питание в офисе, транспорт и услуги связи, также деньги направляются на подарки коллегам.

«В среднем жители Челябинска тратят 10 022 рубля в месяц на расходы, связанные с работой. Основными статьями расходов для работающих жителей Челябинска стали оплата питания в офисе (47%), транспорт (43%), услуги связи (37%) и подарки коллегам на праздники (30%)», — уточнили аналитики портала «Авито» после опроса более семи тысяч россиян.

Оказалось, что больше всего на эти цели из зарплаты направляют москвичи — они тратят почти 15 тысяч рублей ежемесячно на самой работе. При этом треть респондентов указала, что работодатель никак не компенсирует их расходы, 69% сообщили о компенсациях. В них входит частичная или полная оплата транспорта, покупка униформы, командировочные и связь.

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В среднем жители Челябинска тратят на работу более десяти тысяч рублей. Примерно половина расходов уходят на питание в офисе, транспорт и услуги связи, также деньги направляются на подарки коллегам. «В среднем жители Челябинска тратят 10 022 рубля в месяц на расходы, связанные с работой. Основными статьями расходов для работающих жителей Челябинска стали оплата питания в офисе (47%), транспорт (43%), услуги связи (37%) и подарки коллегам на праздники (30%)», — уточнили аналитики портала «Авито» после опроса более семи тысяч россиян. Оказалось, что больше всего на эти цели из зарплаты направляют москвичи — они тратят почти 15 тысяч рублей ежемесячно на самой работе. При этом треть респондентов указала, что работодатель никак не компенсирует их расходы, 69% сообщили о компенсациях. В них входит частичная или полная оплата транспорта, покупка униформы, командировочные и связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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