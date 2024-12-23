Учительница ударила ребенка с аутизмом в школе Томской области. Видео

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В томской школе учительница напала на ребенка, страдающего аутизмом
В томской школе учительница напала на ребенка, страдающего аутизмом Фото:

В Томской области в школе города Колпашево учительница ударила ребенка с аутизмом. Инцидент произошел во время приступа у мальчика, когда он начал махать рюкзаком и кричать. Соответствующее видео опубликовали в сети.

«На кадрах видно, что мальчик размахивает рюкзаком и громко кричит — у него случился приступ, характерный для детей с аутизмом. В этот момент преподаватель не сдержалась и накинулась на мальчика», — передает telegram-канал Readovka.

В сети пользователи разделились на два лагеря: некоторые осуждают родителей за то, что они отправили ребенка с особыми потребностями в обычную школу, утверждая, что таким детям лучше обучаться дома. Однако большинство согласны с тем, что применение физической силы или даже угроза ее использования в отношении детей абсолютно недопустимы. Прокуратура Томской области начала проверку по данному факту.

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В Томской области в школе города Колпашево учительница ударила ребенка с аутизмом. Инцидент произошел во время приступа у мальчика, когда он начал махать рюкзаком и кричать. Соответствующее видео опубликовали в сети. «На кадрах видно, что мальчик размахивает рюкзаком и громко кричит — у него случился приступ, характерный для детей с аутизмом. В этот момент преподаватель не сдержалась и накинулась на мальчика», — передает telegram-канал Readovka. В сети пользователи разделились на два лагеря: некоторые осуждают родителей за то, что они отправили ребенка с особыми потребностями в обычную школу, утверждая, что таким детям лучше обучаться дома. Однако большинство согласны с тем, что применение физической силы или даже угроза ее использования в отношении детей абсолютно недопустимы. Прокуратура Томской области начала проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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