В Томской области в школе города Колпашево учительница ударила ребенка с аутизмом. Инцидент произошел во время приступа у мальчика, когда он начал махать рюкзаком и кричать. Соответствующее видео опубликовали в сети.
«На кадрах видно, что мальчик размахивает рюкзаком и громко кричит — у него случился приступ, характерный для детей с аутизмом. В этот момент преподаватель не сдержалась и накинулась на мальчика», — передает telegram-канал Readovka.
В сети пользователи разделились на два лагеря: некоторые осуждают родителей за то, что они отправили ребенка с особыми потребностями в обычную школу, утверждая, что таким детям лучше обучаться дома. Однако большинство согласны с тем, что применение физической силы или даже угроза ее использования в отношении детей абсолютно недопустимы. Прокуратура Томской области начала проверку по данному факту.
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