«Человек из Красной книги»: бывший свердловский прокурор получил награду от Путина

Экс-прокурор Свердловской области Пономарев получил награду от президента Путина

23 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Свердловской области работу Юрия Пономарева ценят высоко Фото: Анна Майорова © URA.RU Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, бывший прокурор Свердловской области, получил высокую награду — орден «За заслуги перед Отечеством III степени». Указ президента РФ Владимира Путина, по данным URA.RU, будет опубликован в ближайшее время. Регион Пономарев покинул 13 лет назад, но бывшие коллеги и чиновники вспоминают его до сих пор. Свои поздравления Пономареву они передали через URA.RU. Пономареву 62 года. Он родился в Саратове, отслужил в армии, закончил местный юридический институт им. Курского по специальности «Правоведение» и сразу устроился в прокуратуру. Начинал стажером, помощником прокурора, в разные годы работал в Челябинской области, Костроме, Чечне, Самарской области. В 2007-м был назначен главным прокурором Свердловской области и проработал в должности до 2011 года. После занял пост замгенпрокурора РФ, но продолжил внимательно следить за порядком на Урале. За укрепление законности неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Является государственным советником юстиции 1 класса. «Наводил порядок в Чечне…» Юрий Пономарев многие вопросы брал на личный контроль. На обходе нового дома переселенцев из аварийного жилья в Екатеринбурге, 2016 год Фото: Василий Гришин © URA.RU Сенатор, а в прошлом боец спецподразделения ФСБ «Альфа» Виктор Шептий, выполнявший в «нулевые» задачи в Чечне, вспоминает свое знакомство с Пономаревым в те годы. Тот исполнял сначала обязанности прокурора Грозного, а затем и Чеченской республики. «Я точно могу сказать, что и он, и его коллеги не только выполняли задачу установления российской законности на территории республики, где сепаратисты и террористы пытались насадить свои порядки, но и делали это самоотверженно. Отдавая души, рискуя здоровьем, жизнью. Президент неоднократно отмечал, что наведение конституционного порядка в начале 2000-х на этой территории, когда была прекращена гражданская война практически, стало хорошим импульсом для дальнейшего развития страны. По совокупности вклада на всех постах и в тот период президент отметил заслуги Юрия Александровича, который много, долго (в прокуратуру Пономарев пришел сразу после армии, — прим. URA.RU) эффективно работал, в том числе у нас в Свердловской области», — поделился Шептий. «Горжусь, что знаком с таким человеком…» Замгубернатора Азат Салихов, курирующий в правительстве силовой блок, знаком с Пономаревым больше 20 лет. Познакомились они еще в начале 2000-х, когда Пономарев работал заместителем прокурора Самарской области (2002—2004 гг.), а Салихов старшим судебным приставом по особо важным делам главного управления Министерства юстиции по региону. Позже сотрудничество продолжилось уже в Свердловской области, куда Пономарев перевелся на аналогичную должность, а Салихов возглавил региональное управление ФССП. «Поэтому не понаслышке знаю, какими качествами (профессиональными и личными) обладает Юрий Александрович! Горжусь, что знаком с таким человеком и поздравляю. Искренне рад, что работа по достоинству отмечена нашим президентом. Орден „За заслуги перед Отечеством“ — высокая государственная награда! Это и признание имеющихся заслуг, и стимул для будущих. Юрий Александрович, [поздравляю] вас с заслуженной наградой! Желаю обладать прочным терпением, крепким здоровьем, невероятными силами и энтузиазмом для дальнейшей работы на благо нашего Отечества!», — передал Салихов. «Эта награда Пономареву — не последняя…» Коллеги особо отмечают принципиальность Юрия Пономарева Фото: Анна Майорова © URA.RU Плотно с Пономаревым работал и бывший руководитель свердловского управления Следкома Валерий Задорин (2011—2018 гг.), ныне сотрудник «Уральского горнопромышленного холдинга» (владелец — бизнесмен Сергей Мазуркевич). «Всегда было комфортно сотрудничать, можно было на него положиться, грамотно и правильно отстаивал позицию. Человек с широкой душой. Он принципиальный человек, ответственный, умеет увидеть главное среди мелочи прокурорских будней. Очень трепетно относится к коллегам, достойный наставник. Искренне поздравляю Юрия Александровича! Достойная награда достойному руководителю, прокурору, государственнику. Желаю и дальше двигаться вперед, у него большие планы. Думаю, еще не одна награда будет вручена ему из рук президента», — пожелал он. «Человек, занесенный в Красную книгу…» Прекрасно знает Пономарева и даже пользуется его протекцией глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук — экс-начальник управления прокуратуры Свердловской области по надзору за исполнением федерального законодательства. «Лично для меня Юрий Александрович — самый главный прокурор в жизни и профессии. Это не просто руководитель, это отец коллектива. Тот, за чьей спиной ощущаешь верный путь законности и выполняешь любое поручение. Это не просто человек с большой буквы, а занесенный в Красную книгу! Я поздравляю Юрия Александровича с высокой государственной наградой и желаю долголетия в деле служения Отчизне. Крепкого здоровья и благополучия», — поздравил он бывшего шефа. Экс-заместитель Пономарева, а ныне руководитель Фонда Татищева Владимир Маленьких тоже признался, что очень рад за начальника. «Это юрист, руководитель, политик — с большой буквы. Заслуженная награда», — отметил он. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев назвал Юрия Пономарева порядочным и человечным, профессионалом с большой буквы, надежным и очень ответственным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, бывший прокурор Свердловской области, получил высокую награду — орден «За заслуги перед Отечеством III степени». Указ президента РФ Владимира Путина, по данным URA.RU, будет опубликован в ближайшее время. Регион Пономарев покинул 13 лет назад, но бывшие коллеги и чиновники вспоминают его до сих пор. Свои поздравления Пономареву они передали через URA.RU. Пономареву 62 года. Он родился в Саратове, отслужил в армии, закончил местный юридический институт им. Курского по специальности «Правоведение» и сразу устроился в прокуратуру. Начинал стажером, помощником прокурора, в разные годы работал в Челябинской области, Костроме, Чечне, Самарской области. В 2007-м был назначен главным прокурором Свердловской области и проработал в должности до 2011 года. После занял пост замгенпрокурора РФ, но продолжил внимательно следить за порядком на Урале. За укрепление законности неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Является государственным советником юстиции 1 класса. «Наводил порядок в Чечне…» Сенатор, а в прошлом боец спецподразделения ФСБ «Альфа» Виктор Шептий, выполнявший в «нулевые» задачи в Чечне, вспоминает свое знакомство с Пономаревым в те годы. Тот исполнял сначала обязанности прокурора Грозного, а затем и Чеченской республики. «Я точно могу сказать, что и он, и его коллеги не только выполняли задачу установления российской законности на территории республики, где сепаратисты и террористы пытались насадить свои порядки, но и делали это самоотверженно. Отдавая души, рискуя здоровьем, жизнью. Президент неоднократно отмечал, что наведение конституционного порядка в начале 2000-х на этой территории, когда была прекращена гражданская война практически, стало хорошим импульсом для дальнейшего развития страны. По совокупности вклада на всех постах и в тот период президент отметил заслуги Юрия Александровича, который много, долго (в прокуратуру Пономарев пришел сразу после армии, — прим. URA.RU) эффективно работал, в том числе у нас в Свердловской области», — поделился Шептий. «Горжусь, что знаком с таким человеком…» Замгубернатора Азат Салихов, курирующий в правительстве силовой блок, знаком с Пономаревым больше 20 лет. Познакомились они еще в начале 2000-х, когда Пономарев работал заместителем прокурора Самарской области (2002—2004 гг.), а Салихов старшим судебным приставом по особо важным делам главного управления Министерства юстиции по региону. Позже сотрудничество продолжилось уже в Свердловской области, куда Пономарев перевелся на аналогичную должность, а Салихов возглавил региональное управление ФССП. «Поэтому не понаслышке знаю, какими качествами (профессиональными и личными) обладает Юрий Александрович! Горжусь, что знаком с таким человеком и поздравляю. Искренне рад, что работа по достоинству отмечена нашим президентом. Орден „За заслуги перед Отечеством“ — высокая государственная награда! Это и признание имеющихся заслуг, и стимул для будущих. Юрий Александрович, [поздравляю] вас с заслуженной наградой! Желаю обладать прочным терпением, крепким здоровьем, невероятными силами и энтузиазмом для дальнейшей работы на благо нашего Отечества!», — передал Салихов. «Эта награда Пономареву — не последняя…» Плотно с Пономаревым работал и бывший руководитель свердловского управления Следкома Валерий Задорин (2011—2018 гг.), ныне сотрудник «Уральского горнопромышленного холдинга» (владелец — бизнесмен Сергей Мазуркевич). «Всегда было комфортно сотрудничать, можно было на него положиться, грамотно и правильно отстаивал позицию. Человек с широкой душой. Он принципиальный человек, ответственный, умеет увидеть главное среди мелочи прокурорских будней. Очень трепетно относится к коллегам, достойный наставник. Искренне поздравляю Юрия Александровича! Достойная награда достойному руководителю, прокурору, государственнику. Желаю и дальше двигаться вперед, у него большие планы. Думаю, еще не одна награда будет вручена ему из рук президента», — пожелал он. «Человек, занесенный в Красную книгу…» Прекрасно знает Пономарева и даже пользуется его протекцией глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук — экс-начальник управления прокуратуры Свердловской области по надзору за исполнением федерального законодательства. «Лично для меня Юрий Александрович — самый главный прокурор в жизни и профессии. Это не просто руководитель, это отец коллектива. Тот, за чьей спиной ощущаешь верный путь законности и выполняешь любое поручение. Это не просто человек с большой буквы, а занесенный в Красную книгу! Я поздравляю Юрия Александровича с высокой государственной наградой и желаю долголетия в деле служения Отчизне. Крепкого здоровья и благополучия», — поздравил он бывшего шефа. Экс-заместитель Пономарева, а ныне руководитель Фонда Татищева Владимир Маленьких тоже признался, что очень рад за начальника. «Это юрист, руководитель, политик — с большой буквы. Заслуженная награда», — отметил он. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев назвал Юрия Пономарева порядочным и человечным, профессионалом с большой буквы, надежным и очень ответственным.