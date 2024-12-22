Пермский девелопер достроит проблемный жилой комплекс

Компания «Развитие» приняла решение достроить заброшенный жилой комплекс «Компаунд Живаго» на улице Уинская. 54 в Перми. Девелопер получил разрешение на возведение объекта.
«После приобретения актива специализированная организация провела полное обследование строительных конструкций незавершенного здания. Решение о достройке приняли после того, как было получило заключение о возможности дальнейшего использования конструкций», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на руководителя проектного бюро «Развития» Артема Старикова.
Уточняется, что застройщик изменил проект жилого комплекса. В него добавили подземную парковку на 179 машиномест, зоны для прогулок и занятий спортом.
Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года «Развитие» купило участок с ЖК «Компаунд Живаго». Комплекс с двумя шестнадцатиэтажными домами начал строить еще в 2014 году девелопер «Классик». Но застройщик обанкротился в 2017 году и остановил работы. В 2021 году власти решили, что достройка ЖК нецелесообразна и выплатили дольщикам компенсации.
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