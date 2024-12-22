22 декабря 2024

Пермский девелопер достроит проблемный жилой комплекс

Девелопер «Развитие» решил достроить заброшенный ЖК «Компаунд Живаго» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Когда будет построен дом, неизвестно
Когда будет построен дом, неизвестно Фото:

Компания «Развитие» приняла решение достроить заброшенный жилой комплекс «Компаунд Живаго» на улице Уинская. 54 в Перми. Девелопер получил разрешение на возведение объекта.

«После приобретения актива специализированная организация провела полное обследование строительных конструкций незавершенного здания. Решение о достройке приняли после того, как было получило заключение о возможности дальнейшего использования конструкций», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на руководителя проектного бюро «Развития» Артема Старикова.

Уточняется, что застройщик изменил проект жилого комплекса. В него добавили подземную парковку на 179 машиномест, зоны для прогулок и занятий спортом.

Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года «Развитие» купило участок с ЖК «Компаунд Живаго». Комплекс с двумя шестнадцатиэтажными домами начал строить еще в 2014 году девелопер «Классик». Но застройщик обанкротился в 2017 году и остановил работы. В 2021 году власти решили, что достройка ЖК нецелесообразна и выплатили дольщикам компенсации.

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Компания «Развитие» приняла решение достроить заброшенный жилой комплекс «Компаунд Живаго» на улице Уинская. 54 в Перми. Девелопер получил разрешение на возведение объекта. «После приобретения актива специализированная организация провела полное обследование строительных конструкций незавершенного здания. Решение о достройке приняли после того, как было получило заключение о возможности дальнейшего использования конструкций», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на руководителя проектного бюро «Развития» Артема Старикова. Уточняется, что застройщик изменил проект жилого комплекса. В него добавили подземную парковку на 179 машиномест, зоны для прогулок и занятий спортом. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года «Развитие» купило участок с ЖК «Компаунд Живаго». Комплекс с двумя шестнадцатиэтажными домами начал строить еще в 2014 году девелопер «Классик». Но застройщик обанкротился в 2017 году и остановил работы. В 2021 году власти решили, что достройка ЖК нецелесообразна и выплатили дольщикам компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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