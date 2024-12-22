В Челябинской области дважды резко поменяется погода

В Челябинской области на предстоящей неделе дважды резко изменится погода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.
«Первая половина недели ожидается спокойной — регион окажется под влиянием периферии области высокого давления. В этот период осадков не ожидается, ветер будет преобладать слабый южный, температурный фон будет несколько понижен», — уточнили синоптики.
По данным метеорологов, со среды погода изменится — вернутся осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед. Ветер поменяет направление на западное или северо-западное и усилится.
«В конце недели ситуация снова поменяется. Вероятность осадков низкая, ветер ослабеет, температуры опять немного понизятся», — добавили метеорологи.
Синоптики предупреждали о переменах погоды на новогодних праздниках. Так, в канун 1 января в регионе обещается потепление, а к концу каникул — морозы.
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