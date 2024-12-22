В Челябинской области дважды резко поменяется погода

23 декабря 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Челябинцев ждут морозы и оттепели с мокрым снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на предстоящей неделе дважды резко изменится погода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «Первая половина недели ожидается спокойной — регион окажется под влиянием периферии области высокого давления. В этот период осадков не ожидается, ветер будет преобладать слабый южный, температурный фон будет несколько понижен», — уточнили синоптики. По данным метеорологов, со среды погода изменится — вернутся осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед. Ветер поменяет направление на западное или северо-западное и усилится. «В конце недели ситуация снова поменяется. Вероятность осадков низкая, ветер ослабеет, температуры опять немного понизятся», — добавили метеорологи. Синоптики предупреждали о переменах погоды на новогодних праздниках. Так, в канун 1 января в регионе обещается потепление, а к концу каникул — морозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на предстоящей неделе дважды резко изменится погода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «Первая половина недели ожидается спокойной — регион окажется под влиянием периферии области высокого давления. В этот период осадков не ожидается, ветер будет преобладать слабый южный, температурный фон будет несколько понижен», — уточнили синоптики. По данным метеорологов, со среды погода изменится — вернутся осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед. Ветер поменяет направление на западное или северо-западное и усилится. «В конце недели ситуация снова поменяется. Вероятность осадков низкая, ветер ослабеет, температуры опять немного понизятся», — добавили метеорологи. Синоптики предупреждали о переменах погоды на новогодних праздниках. Так, в канун 1 января в регионе обещается потепление, а к концу каникул — морозы.