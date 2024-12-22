22 декабря 2024

В Челябинской области дважды резко поменяется погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Челябинск, уборка снега, жкх, коммунальные службы
Челябинцев ждут морозы и оттепели с мокрым снегом Фото:

В Челябинской области на предстоящей неделе дважды резко изменится погода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.

«Первая половина недели ожидается спокойной — регион окажется под влиянием периферии области высокого давления. В этот период осадков не ожидается, ветер будет преобладать слабый южный, температурный фон будет несколько понижен», — уточнили синоптики.

По данным метеорологов, со среды погода изменится — вернутся осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед. Ветер поменяет направление на западное или северо-западное и усилится.

«В конце недели ситуация снова поменяется. Вероятность осадков низкая, ветер ослабеет, температуры опять немного понизятся», — добавили метеорологи.

Синоптики предупреждали о переменах погоды на новогодних праздниках. Так, в канун 1 января в регионе обещается потепление, а к концу каникул — морозы.

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В Челябинской области на предстоящей неделе дважды резко изменится погода. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «Первая половина недели ожидается спокойной — регион окажется под влиянием периферии области высокого давления. В этот период осадков не ожидается, ветер будет преобладать слабый южный, температурный фон будет несколько понижен», — уточнили синоптики. По данным метеорологов, со среды погода изменится — вернутся осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед. Ветер поменяет направление на западное или северо-западное и усилится. «В конце недели ситуация снова поменяется. Вероятность осадков низкая, ветер ослабеет, температуры опять немного понизятся», — добавили метеорологи. Синоптики предупреждали о переменах погоды на новогодних праздниках. Так, в канун 1 января в регионе обещается потепление, а к концу каникул — морозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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