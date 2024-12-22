В Курганской области начался подледный лов, а вместе с тем рыболовы стали делиться местами улова. URA.RU собрало список мест, где можно порыбачить зимой. Каждое из них особенное по-своему. Особенно удачливых рыбаков порадует даже форель.
Река Тобол
Река Тобол, расположенная в Курганской области, пользуется большой популярностью среди рыболовов. Это место привлекает как жителей самого Кургана, так и заядлых рыбаков из других районов. В частности, у деревни Корюкино иногда удается выловить редкий вид рыбы — форель. Разнообразие рыб зависит от конкретного участка реки:
- Верхний Тобол, простирающийся от истока до устья реки Уй, где в зимнее время популярны жерлицы и отвесное блеснение. Здесь преобладают окунь и щука, а среди мирной рыбы часто встречается плотва.
- Средний Тобол (верхний участок), который начинается от слияния с рекой Уй и тянется до Курганского водохранилища. В этом районе, помимо окуня и щуки, водится судак, а на более нижних отметках улов может включать карася.
- Средний Тобол (нижний участок) от Курганского водохранилища до устья Исети. Здесь также часто ловят окуня и щуку, а изредка — судака. Среди мирной рыбы преобладают плотва и подлещик, а также встречается ерш, особенно многочисленный в некоторых местах.
Озеро Половинное
В Курганской области, на территории Половинского района, неподалеку от села Половинное, расположено озеро, известное среди рыбаков. В его водах водятся окуни и серебряные караси, а чистота и прозрачность воды позволяют видеть дно озера. Береговая линия озера плавно спускается к воде. Для рыбной ловли здесь часто используют опарыша и мотыля, а в зимний период в глубоких местах озера удачливо ловится лещ.
Озеро Большие Донки
На территории Куртамышского округа расположено озеро, которое является притоком реки Тобол. Глубина озера достигает максимум 3 метра. В его водах обитают такие виды рыб, как серебряный и золотой караси, а также разводимые окунь, щука, карп и сазан. Озеро используется для целей промыслового рыболовства. На его берегах отсутствуют места для ночлега, однако рыбалка с удочкой разрешена и не требует специальных разрешений. Кроме рыбной ловли, озеро предоставляет возможность наблюдения за редкими видами дикой природы. Согласно открытым данным, 15 февраля 2013 года над озером Большие Донки произошло знаменательное событие: в атмосферу Земли вошел метеорит Челябинск.
Река Тысячная
В Белозерском округе Курганской области расположена река Тысячная, находящаяся неподалеку от деревни Зюзино. Это место известно возможностью ловли таких видов рыб, как линь, чебак и карась. Местные рыболовы указывают на сложности доступа к реке на автомобиле. Некоторые рыболовы предпочитают приезжать сюда вечером, чтобы провести ночь на рыбалке.
Орловское водохранилище
В зимний период на территории Орловского водохранилища, расположенного в Курганской области, активно ведется рыбная ловля. Здесь можно поймать карася, плотву, щуку, карпа, уклейку и ерша. Также, хоть и реже, встречаются такие виды, как толстолобик, белый амур, ротан, линь, язь и елец.
Привлекательность Орловского водохранилища для зимних рыбаков объясняется тем, что теплые воды, сбрасываемые с ТЭЦ, не допускают полного замерзания водоема даже в холодные месяцы. Это место особенно благоприятно для ловли на фидер и спиннинг.
Озеро Теренколь
Озеро Теренколь, расположенное на территории Макушинского округа Курганской области находится недалеко от населенного пункта Клюквенное и окружен обширными зарослями тростника. Рыбалка здесь платной. Приобрести путевку можно прямо на берегу водоема. На северной и южной сторонах от озера расположены другие два водоема — озера Курейное и Теренколь Горький.
В его водах обитают лещи, карпы, судаки, окуни и чебак. Здесь можно выловить леща весом до 2,5 килограмм, судака — до 3 килограмм, а карпа — до 12 килограмм.
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