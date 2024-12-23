Города «тюменской матрешки» возглавили важный федеральный рейтинг

Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в тройку лидеров по показателям устойчивого развития в федеральном рейтинге ESG, который составили государственная корпорация развития ВЭБ и «Сбер» по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск возглавили топ городов ESG-индекса ВЭБ и „Сбера“ за 2024 год, он включает данные по 16 факторам из 3 блоков: окружающая среда, общество и управление. Считали по 250 городам в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Известно, что рейтинг ESG показывает, насколько сильно города продвинулись на пути устойчивого развития. Рейтинг учитывает деятельность компаний, их влияние на окружающую среду и социальный климат в регионе.
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