Города «тюменской матрешки» возглавили важный федеральный рейтинг

Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в тройку лидеров по индексу ESG ВЭБ и «Сбера»
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Рейтинг учитывает социальный климат, экономическое положение и влияние компаний на окружающую среду
Рейтинг учитывает социальный климат, экономическое положение и влияние компаний на окружающую среду Фото:

Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в тройку лидеров по показателям устойчивого развития в федеральном рейтинге ESG, который составили государственная корпорация развития ВЭБ и «Сбер» по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск возглавили топ городов ESG-индекса ВЭБ и „Сбера“ за 2024 год, он включает данные по 16 факторам из 3 блоков: окружающая среда, общество и управление. Считали по 250 городам в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Известно, что рейтинг ESG показывает, насколько сильно города продвинулись на пути устойчивого развития. Рейтинг учитывает деятельность компаний, их влияние на окружающую среду и социальный климат в регионе.

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Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в тройку лидеров по показателям устойчивого развития в федеральном рейтинге ESG, который составили государственная корпорация развития ВЭБ и «Сбер» по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости». «Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск возглавили топ городов ESG-индекса ВЭБ и „Сбера“ за 2024 год, он включает данные по 16 факторам из 3 блоков: окружающая среда, общество и управление. Считали по 250 городам в 85 регионах», — говорится в сообщении. Известно, что рейтинг ESG показывает, насколько сильно города продвинулись на пути устойчивого развития. Рейтинг учитывает деятельность компаний, их влияние на окружающую среду и социальный климат в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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