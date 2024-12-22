22 декабря 2024

На курганской границе не пропустили тонны яблок

© Служба новостей «URA.RU»
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18 тонн яблок специалисты вернули в Казахстан
18 тонн яблок специалисты вернули в Казахстан Фото:

В Петухово Курганской области запретили ввоз 18 тонн яблок из-за несоответствия информации в документах. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Груз везли из Киргизии в Санкт-Петербург.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля установлено, что продукция (18,1 тонн яблок) высокого фитосанитарного риска перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре подкарантинной продукции установлено несоответствие информации, указанной в маркировке на упаковках, со сведениями в фитосанитарном сертификате», — уточнили в ведомстве.

Автомобиль следовал из Киргизии в город Санкт-Петербург. В отношении перевозчика составлен административный протокол. Машина с яблоками возвращена на территорию Казахстана.

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В Петухово Курганской области запретили ввоз 18 тонн яблок из-за несоответствия информации в документах. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Груз везли из Киргизии в Санкт-Петербург. «Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля установлено, что продукция (18,1 тонн яблок) высокого фитосанитарного риска перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре подкарантинной продукции установлено несоответствие информации, указанной в маркировке на упаковках, со сведениями в фитосанитарном сертификате», — уточнили в ведомстве. Автомобиль следовал из Киргизии в город Санкт-Петербург. В отношении перевозчика составлен административный протокол. Машина с яблоками возвращена на территорию Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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