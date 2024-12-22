На курганской границе не пропустили тонны яблок

В Петухово Курганской области запретили ввоз 18 тонн яблок из-за несоответствия информации в документах. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Груз везли из Киргизии в Санкт-Петербург.
«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля установлено, что продукция (18,1 тонн яблок) высокого фитосанитарного риска перемещалась с нарушениями международного законодательства. При документарном контроле и осмотре подкарантинной продукции установлено несоответствие информации, указанной в маркировке на упаковках, со сведениями в фитосанитарном сертификате», — уточнили в ведомстве.
Автомобиль следовал из Киргизии в город Санкт-Петербург. В отношении перевозчика составлен административный протокол. Машина с яблоками возвращена на территорию Казахстана.
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