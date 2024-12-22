22 декабря 2024

Пермский фонд помог мальчику, которому грозил полный паралич и смерть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик сможет водить хоровод вопреки прогнозам врачей
Мальчик сможет водить хоровод вопреки прогнозам врачей Фото:

У Ильи Батурина из Соликамска (Пермский край) в три года начал косить один глаз. Врачи поставили диагноз, который может привести к полному параличу и даже смерти. Но с помощью фонда «Дедморозим» удалось помочь мальчику, и он встретит свой 15-ый Новый год.

«Сейчас Илья активно готовится к Новому году и при желании сможет водить хороводы вокруг наряженной елки. Это чудо, которое произошло вопреки всем страшным прогнозам», — передает пресс-службе «Дедморозим» слова мамы мальчика.

Уточняется, что на лечение Илье было собрано 8,5 млн рублей. За жизнь мальчика боролись врачи из России, Италии и Германии. Болезнь отступила, но оставила свои следы. Сейчас у мальчика не слышит одно ухо и не работают мышцы на половине лица. В остальном он не отличается от других детей.

В фонде добавили, что в 2024 году удалось помочь более 200 неизлечимо больным детям. Ребята смогли жить дома, а не в больнице или интернате. Около ста детей получили срочную медицинскую помощь. В 2025 году фонд планируют продолжить оказание помощи детям. Но для этого им необходим офис в Перми. На оплату его аренды ведется сбор средств.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице оставили двухмесячную девочку с тяжелыми диагнозами одну. В фонде открыли сбор средств, чтобы предоставить малышке больничную маму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Ильи Батурина из Соликамска (Пермский край) в три года начал косить один глаз. Врачи поставили диагноз, который может привести к полному параличу и даже смерти. Но с помощью фонда «Дедморозим» удалось помочь мальчику, и он встретит свой 15-ый Новый год. «Сейчас Илья активно готовится к Новому году и при желании сможет водить хороводы вокруг наряженной елки. Это чудо, которое произошло вопреки всем страшным прогнозам», — передает пресс-службе «Дедморозим» слова мамы мальчика. Уточняется, что на лечение Илье было собрано 8,5 млн рублей. За жизнь мальчика боролись врачи из России, Италии и Германии. Болезнь отступила, но оставила свои следы. Сейчас у мальчика не слышит одно ухо и не работают мышцы на половине лица. В остальном он не отличается от других детей. В фонде добавили, что в 2024 году удалось помочь более 200 неизлечимо больным детям. Ребята смогли жить дома, а не в больнице или интернате. Около ста детей получили срочную медицинскую помощь. В 2025 году фонд планируют продолжить оказание помощи детям. Но для этого им необходим офис в Перми. На оплату его аренды ведется сбор средств. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице оставили двухмесячную девочку с тяжелыми диагнозами одну. В фонде открыли сбор средств, чтобы предоставить малышке больничную маму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...