Пермский фонд помог мальчику, которому грозил полный паралич и смерть

У Ильи Батурина из Соликамска (Пермский край) в три года начал косить один глаз. Врачи поставили диагноз, который может привести к полному параличу и даже смерти. Но с помощью фонда «Дедморозим» удалось помочь мальчику, и он встретит свой 15-ый Новый год.
«Сейчас Илья активно готовится к Новому году и при желании сможет водить хороводы вокруг наряженной елки. Это чудо, которое произошло вопреки всем страшным прогнозам», — передает пресс-службе «Дедморозим» слова мамы мальчика.
Уточняется, что на лечение Илье было собрано 8,5 млн рублей. За жизнь мальчика боролись врачи из России, Италии и Германии. Болезнь отступила, но оставила свои следы. Сейчас у мальчика не слышит одно ухо и не работают мышцы на половине лица. В остальном он не отличается от других детей.
В фонде добавили, что в 2024 году удалось помочь более 200 неизлечимо больным детям. Ребята смогли жить дома, а не в больнице или интернате. Около ста детей получили срочную медицинскую помощь. В 2025 году фонд планируют продолжить оказание помощи детям. Но для этого им необходим офис в Перми. На оплату его аренды ведется сбор средств.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице оставили двухмесячную девочку с тяжелыми диагнозами одну. В фонде открыли сбор средств, чтобы предоставить малышке больничную маму.
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