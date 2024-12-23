Месиво на тротуарах, снежные кучи на остановках: Екатеринбург провалил новую проверку стихией. Фото, видео

В Екатеринбурге на дорогах образовалось снежная каша после осадков

23 декабря 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Горожане в очередной раз вынуждены месить снежную кашу на дорогах и тротуарах Фото: Размик Закарян © URA.RU Центр Екатеринбурга утопает в снежной каше, оставшейся после обильных осадков. На обочинах образовались грязные сугробы, а ступени еще не успели очистить от толстого снежного налета. Не лучше ситуация и в других районах: среди системных проблем — плохо убранные остановки, наледь на дорогах. Корреспонденты URA.RU проинспектировали все восемь районов города, чтобы проверить, сделали ли коммунальщики выводы после первых проверок стихией. Ленинский район На Громова скользко из-за снежной каши, грязные сугробы на обочинах. Очевидно, их не чистили давно. На Отто Шмидта полный бардак — грязные глубокие колеи, подобие лестницы под толстым слоем снега и заваленные тротуары. На Куйбышева — снежное месиво навалено возле пешеходных переходов, повсюду колеи, а ступеньки в подземном переходе к ТЦ «Гринвич» облеплены снежными следами. Улицы 8 Марта и Малышева прибрали примерно одинаково — очистили проезжую часть, а тротуары остались грязными и местами скользкими. С главной пешеходной улицы Вайнера вывезли снежные горы, в подземных переходах насыпан реагент, поэтому ходить там нестрашно. До плитки убрали тротуары и на проспекте Ленина, правда, снег оставили возле пешеходных переходов и у зданий. Набережная выглядит вполне чистой, только в подземном переходе налип снег. На улице Толмачева буксовать может начать даже человек — из-за рыхлого и глубокого снега, перемешанного с грязью. Верх-Исетский район На улице Татищева хорошо очищена проезжая часть, что создает комфортные условия для автомобилистов. Однако не все так идеально: остановочные комплексы, тротуары и обочины остаются в запущенном состоянии и требуют внимания. Большие сугробы и снежная каша затрудняют передвижение пешеходов и пассажиров, превращая выход на улицу в настоящее испытание. На пересечении улиц Токарей и Ключевской ситуация также не радует: здесь образовавшаяся снежная каша затрудняет уже движение автомобилей, особенно на Ключевской, где водителям необходимо маневрировать во избежание столкновений. Улица Заводская демонстрирует другую проблему: несмотря на частичную уборку, снег с обочин вновь оказывается на проезжей части из-за активного движения, увеличивая риск аварий. Ситуация с пешеходами также не лучшая — путь по узким тропам меж сугробов увеличивает травмоопасность. Викулова страдает от наледи и снежных куч, что усложняет передвижение как для авто, так и для пешеходов. Улица Крауля, хотя имеет более ухоженный вид, все же тоже не без проблем: например, на остановке «Институт связи» снежная каша. Кировский район Кировского района будто бы и касалась уборочная техника, но не вчера и не сегодня [22-23 декабря]. Не везде оказались почищены даже основные улицы — речь идет о микрорайоне Пионерский и ЖБИ. Улица Владимира Высоцкого, сам мост, проезд мимо «Каменных палаток» не убраны, на дорогах черный снег на дорогах и «каша». Главная улица микрорайона ЖБИ — Сыромолотова, как и подъездные пути, более-менее чистая в районе старейшего и первого в Екатеринбурге ТЦ «Кировский». В сторону улицы 40-летия Комсомола ситуация похуже. Между трамвайными путями и многоэтажками дорогу для проезда машин будто бы не чистили вообще никогда. Как люди там ходят, неизвестно. Во дворах снег тоже лежит нетронут. Сама улица 40-летия Комсомола худо-бедно почищена: например, видно, что дорога к автобусной остановке. Главная улица микрорайона Пионерский — Уральская, как и подъездные пути (там просто не пройти, не то, что не проехать) оказалась в этот раз не тронута уборочной техникой. Отвалы есть, но уже черные. То же самое на проезжей части: все черно от старого снега, машины, поворачивая с Блюхера (тоже не чищена), буксуют и их заносит, что создает аварийную ситуацию на участке, где много автомобилей, трамваев и пешеходов. На улице Советской относительно чистые тротуары, но сама она тоже, как и центральная, будто бы не чищена. Отвалов снега нет. Касается это и улицы Учителей, Смазчиков. Там тротуары также не чищены. Лучше всего себя в Кировском районе показала улица Гагарина, а также Первомайская. Особенно все почищено в районе Дома офицеров — кроме подъездных путей. На них у ДЭУ района, видимо, по-прежнему нет времени. Октябрьский район По словам корреспондента, некоторые тротуары довольно чистые — особенно возле школ, зоопарка, нового жилого комплекса на Тверитина. Во многих дворах были замечены дворники, которые усердно убирали снег. Однако и много неубранного снега, несмотря на близость к центру. На перекрестках «красуется» много огромных сугробов, которые мешают движению как пешеходов, так и машин, и которые должны быть по идее вывезены. «Днем видел много мам с колясками, гулять им по снежной каше тяжело. Проезжие части более-менее убраны от снега, но все равно видны слякоть и грязь. Местами есть наледь, ходить людям скользко. В целом, учитывая, что есть и чистые территории, и заснеженные, району можно поставить четверку», — сказал корреспондент. Академический район Если во время первого снега Академический быстро справлялся с напастью, то сейчас сильно просел. Проезжую часть убирают нормально, особенно это было видно на улицах Вильгельма де Геннина, Краснолесья, Шаманова и Сахарова. А вот с тротуаром беда. «На Шаманова и на Сахарова виднелись следы от трактора, саму технику на тротуаре не видел вообще. Только на проезжей части улиц Ландау и Парина три грейдера. Дворников тем более не видел», — обрисовал ситуацию корреспондент, который обошел весь район. По его словам, тротуары не просто не чищены, но и в большинстве еще и не посыпаны реагентами, поэтому кое-где красуется наледь. Пешеходы с трудом и с опаской обходят коварные места, опасаясь поскользнуться и упасть. «Не совсем все плохо, но и не совсем все хорошо. Академ оставил удовлетворительное впечатление», — такую оценку вынес журналист. Железнодорожный район Самый проблемный район продолжает держать марку проблемного. Хотя уборка кое-где была, правда, не вчера и не сегодня. Чтобы охарактеризовать ситуацию в районе, житель улицы Стрелочников подобрал слово «кулемели» — вроде и почищена, а вроде и нет. Тротуары в снегу, щебня нет — даже у пешеходного перехода в районе Свердлова. Ходить там страшновато. Продолжает оставаться неубранным Железнодорожный вокзал. Сугробы там на тротуарах (которые тоже в снегу) знатные. Уборочная техника была замечена на парковке у памятника добровольческому танковому корпусу — там площадь расчищают хорошо. Улица Восточная в сторону улицы Челюскинцев почищена плоховато, хотя там сильный машинопоток. Челюскинцев относительно чистая. Тротуары у ДК Железнодорожников не почищены, как и сама дорога. Хотя жители утверждают, что техника ночью работает, по 5-10 машин. Улица Свердлова убрана средне, тротуары в снегу, щебня нет. В микрорайоне Сортировки главная улица — Пехотинцев — почищена, но как будто бы давно. Тротуары никто не трогал, как и некоторые подъездные дороги — например, как на Автомагистральной. Там, кстати, как и в целом по району, дворы покрыты снегом (но это прерогатива УК). Единственной хорошо убранной от снега оказалась улица Бебеля — видимо, потому что она центральная и собирает на себя большой поток машин разных габаритов. Но тротуары и там нуждаются в чистке — даже около супермаркетов и автобусных остановок. Орджоникидзевский район Уборку в этом районе корреспондент оценил на тройку, а местами даже на двойку. Практически везде возвышаются горы сугробов. Если проезжие части более-менее очищены от снега, то тротуары тонут в снежной каше. Даже территория возле районной администрации выглядит на очень ухоженной. «Пешеходы идут и чертыхаются, новогодней атмосферы не ощущается совсем», — передал журналист. При этом он подчеркнул, что рядом со станцией метро «Уралмаш» все убрано очень хорошо. Там работает и тяжелая техника, и много дворников. Чкаловский район В Чкаловском районе невооруженным взглядом заметно, что техника проехала по улицам несколько раз. Однако, по словам местных жителей, такая ситуация наблюдалась не везде. Улицу Авиационную, например, хорошо почистили только с одной стороны, а с другой оставили рыхлый снег даже на проезжей части. Уборка парковок и выездов оставляет желать лучшего. Кажется, что их не чистят совсем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центр Екатеринбурга утопает в снежной каше, оставшейся после обильных осадков. На обочинах образовались грязные сугробы, а ступени еще не успели очистить от толстого снежного налета. Не лучше ситуация и в других районах: среди системных проблем — плохо убранные остановки, наледь на дорогах. Корреспонденты URA.RU проинспектировали все восемь районов города, чтобы проверить, сделали ли коммунальщики выводы после первых проверок стихией. На Громова скользко из-за снежной каши, грязные сугробы на обочинах. Очевидно, их не чистили давно. На Отто Шмидта полный бардак — грязные глубокие колеи, подобие лестницы под толстым слоем снега и заваленные тротуары. На Куйбышева — снежное месиво навалено возле пешеходных переходов, повсюду колеи, а ступеньки в подземном переходе к ТЦ «Гринвич» облеплены снежными следами. Улицы 8 Марта и Малышева прибрали примерно одинаково — очистили проезжую часть, а тротуары остались грязными и местами скользкими. С главной пешеходной улицы Вайнера вывезли снежные горы, в подземных переходах насыпан реагент, поэтому ходить там нестрашно. До плитки убрали тротуары и на проспекте Ленина, правда, снег оставили возле пешеходных переходов и у зданий. Набережная выглядит вполне чистой, только в подземном переходе налип снег. На улице Толмачева буксовать может начать даже человек — из-за рыхлого и глубокого снега, перемешанного с грязью. На улице Татищева хорошо очищена проезжая часть, что создает комфортные условия для автомобилистов. Однако не все так идеально: остановочные комплексы, тротуары и обочины остаются в запущенном состоянии и требуют внимания. Большие сугробы и снежная каша затрудняют передвижение пешеходов и пассажиров, превращая выход на улицу в настоящее испытание. На пересечении улиц Токарей и Ключевской ситуация также не радует: здесь образовавшаяся снежная каша затрудняет уже движение автомобилей, особенно на Ключевской, где водителям необходимо маневрировать во избежание столкновений. Улица Заводская демонстрирует другую проблему: несмотря на частичную уборку, снег с обочин вновь оказывается на проезжей части из-за активного движения, увеличивая риск аварий. Ситуация с пешеходами также не лучшая — путь по узким тропам меж сугробов увеличивает травмоопасность. Викулова страдает от наледи и снежных куч, что усложняет передвижение как для авто, так и для пешеходов. Улица Крауля, хотя имеет более ухоженный вид, все же тоже не без проблем: например, на остановке «Институт связи» снежная каша. Кировского района будто бы и касалась уборочная техника, но не вчера и не сегодня [22-23 декабря]. Не везде оказались почищены даже основные улицы — речь идет о микрорайоне Пионерский и ЖБИ. Улица Владимира Высоцкого, сам мост, проезд мимо «Каменных палаток» не убраны, на дорогах черный снег на дорогах и «каша». Главная улица микрорайона ЖБИ — Сыромолотова, как и подъездные пути, более-менее чистая в районе старейшего и первого в Екатеринбурге ТЦ «Кировский». В сторону улицы 40-летия Комсомола ситуация похуже. Между трамвайными путями и многоэтажками дорогу для проезда машин будто бы не чистили вообще никогда. Как люди там ходят, неизвестно. Во дворах снег тоже лежит нетронут. Сама улица 40-летия Комсомола худо-бедно почищена: например, видно, что дорога к автобусной остановке. Главная улица микрорайона Пионерский — Уральская, как и подъездные пути (там просто не пройти, не то, что не проехать) оказалась в этот раз не тронута уборочной техникой. Отвалы есть, но уже черные. То же самое на проезжей части: все черно от старого снега, машины, поворачивая с Блюхера (тоже не чищена), буксуют и их заносит, что создает аварийную ситуацию на участке, где много автомобилей, трамваев и пешеходов. На улице Советской относительно чистые тротуары, но сама она тоже, как и центральная, будто бы не чищена. Отвалов снега нет. Касается это и улицы Учителей, Смазчиков. Там тротуары также не чищены. Лучше всего себя в Кировском районе показала улица Гагарина, а также Первомайская. Особенно все почищено в районе Дома офицеров — кроме подъездных путей. На них у ДЭУ района, видимо, по-прежнему нет времени. По словам корреспондента, некоторые тротуары довольно чистые — особенно возле школ, зоопарка, нового жилого комплекса на Тверитина. Во многих дворах были замечены дворники, которые усердно убирали снег. Однако и много неубранного снега, несмотря на близость к центру. На перекрестках «красуется» много огромных сугробов, которые мешают движению как пешеходов, так и машин, и которые должны быть по идее вывезены. «Днем видел много мам с колясками, гулять им по снежной каше тяжело. Проезжие части более-менее убраны от снега, но все равно видны слякоть и грязь. Местами есть наледь, ходить людям скользко. В целом, учитывая, что есть и чистые территории, и заснеженные, району можно поставить четверку», — сказал корреспондент. Если во время первого снега Академический быстро справлялся с напастью, то сейчас сильно просел. Проезжую часть убирают нормально, особенно это было видно на улицах Вильгельма де Геннина, Краснолесья, Шаманова и Сахарова. А вот с тротуаром беда. «На Шаманова и на Сахарова виднелись следы от трактора, саму технику на тротуаре не видел вообще. Только на проезжей части улиц Ландау и Парина три грейдера. Дворников тем более не видел», — обрисовал ситуацию корреспондент, который обошел весь район. По его словам, тротуары не просто не чищены, но и в большинстве еще и не посыпаны реагентами, поэтому кое-где красуется наледь. Пешеходы с трудом и с опаской обходят коварные места, опасаясь поскользнуться и упасть. «Не совсем все плохо, но и не совсем все хорошо. Академ оставил удовлетворительное впечатление», — такую оценку вынес журналист. Самый проблемный район продолжает держать марку проблемного. Хотя уборка кое-где была, правда, не вчера и не сегодня. Чтобы охарактеризовать ситуацию в районе, житель улицы Стрелочников подобрал слово «кулемели» — вроде и почищена, а вроде и нет. Тротуары в снегу, щебня нет — даже у пешеходного перехода в районе Свердлова. Ходить там страшновато. Продолжает оставаться неубранным Железнодорожный вокзал. Сугробы там на тротуарах (которые тоже в снегу) знатные. Уборочная техника была замечена на парковке у памятника добровольческому танковому корпусу — там площадь расчищают хорошо. Улица Восточная в сторону улицы Челюскинцев почищена плоховато, хотя там сильный машинопоток. Челюскинцев относительно чистая. Тротуары у ДК Железнодорожников не почищены, как и сама дорога. Хотя жители утверждают, что техника ночью работает, по 5-10 машин. Улица Свердлова убрана средне, тротуары в снегу, щебня нет. В микрорайоне Сортировки главная улица — Пехотинцев — почищена, но как будто бы давно. Тротуары никто не трогал, как и некоторые подъездные дороги — например, как на Автомагистральной. Там, кстати, как и в целом по району, дворы покрыты снегом (но это прерогатива УК). Единственной хорошо убранной от снега оказалась улица Бебеля — видимо, потому что она центральная и собирает на себя большой поток машин разных габаритов. Но тротуары и там нуждаются в чистке — даже около супермаркетов и автобусных остановок. Уборку в этом районе корреспондент оценил на тройку, а местами даже на двойку. Практически везде возвышаются горы сугробов. Если проезжие части более-менее очищены от снега, то тротуары тонут в снежной каше. Даже территория возле районной администрации выглядит на очень ухоженной. «Пешеходы идут и чертыхаются, новогодней атмосферы не ощущается совсем», — передал журналист. При этом он подчеркнул, что рядом со станцией метро «Уралмаш» все убрано очень хорошо. Там работает и тяжелая техника, и много дворников. В Чкаловском районе невооруженным взглядом заметно, что техника проехала по улицам несколько раз. Однако, по словам местных жителей, такая ситуация наблюдалась не везде. Улицу Авиационную, например, хорошо почистили только с одной стороны, а с другой оставили рыхлый снег даже на проезжей части. Уборка парковок и выездов оставляет желать лучшего. Кажется, что их не чистят совсем.