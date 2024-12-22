22 декабря 2024

Работника убило бревном на лесопилке в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская инспекция труда расследует гибель мужчины на лесопилке
Пермская инспекция труда расследует гибель мужчины на лесопилке Фото:

В поселке Сарс (Пермский край) бревном придавило сотрудника лесопилки. Мужчина погиб, сообщили в краевой инспекции труда.

«В поселке Сарс Октябрьского района 18 декабря произошел несчастный случай с подрамщиком лесопильного цеха ИП Рябова А. Н. Работник поднимал еловый баланс кран-балкой, но материал соскользнул и упал на сотрудника. Мужчина1963 года рождения скончался», — сообщается на сайте Роструда.

Сейчас для расследования гибели сотрудника создается комиссия. Специалисты осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и работодателя, проведут анализ документов о трудовой деятельности работника. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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В поселке Сарс (Пермский край) бревном придавило сотрудника лесопилки. Мужчина погиб, сообщили в краевой инспекции труда. «В поселке Сарс Октябрьского района 18 декабря произошел несчастный случай с подрамщиком лесопильного цеха ИП Рябова А. Н. Работник поднимал еловый баланс кран-балкой, но материал соскользнул и упал на сотрудника. Мужчина1963 года рождения скончался», — сообщается на сайте Роструда. Сейчас для расследования гибели сотрудника создается комиссия. Специалисты осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и работодателя, проведут анализ документов о трудовой деятельности работника. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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