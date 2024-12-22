22 декабря 2024
21 декабря 2024

В ХМАО коммунальщики переоделись в шаманов и гадалок, чтобы выбить долги за ЖКХ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шутливый видеоролик коммунальщиков набрал за пару дней более шести тысяч просмотров
Шутливый видеоролик коммунальщиков набрал за пару дней более шести тысяч просмотров Фото:

Сотрудники водоканала Ханты-Мансийска сняли юмористический видеоролик, в котором переоделись в гадалок и шаманов. В образах ясновидящих они якобы заставляют должников заплатить за ЖКХ.

«Платить за ЖКХ — хорошая примета», — следует из титров ролика, опубликованного в группе водоканала в соцсети «ВКонтакте». За пару дней видео набрало более шести тысяч просмотров и десяток репостов.

В 2023 году югорчане задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. В сравнении с 2022 годом количество должников увеличилось на пару тысяч.

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Сотрудники водоканала Ханты-Мансийска сняли юмористический видеоролик, в котором переоделись в гадалок и шаманов. В образах ясновидящих они якобы заставляют должников заплатить за ЖКХ. «Платить за ЖКХ — хорошая примета», — следует из титров ролика, опубликованного в группе водоканала в соцсети «ВКонтакте». За пару дней видео набрало более шести тысяч просмотров и десяток репостов. В 2023 году югорчане задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. В сравнении с 2022 годом количество должников увеличилось на пару тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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