Шутливый видеоролик коммунальщиков набрал за пару дней более шести тысяч просмотров
Сотрудники водоканала Ханты-Мансийска сняли юмористический видеоролик, в котором переоделись в гадалок и шаманов. В образах ясновидящих они якобы заставляют должников заплатить за ЖКХ.
«Платить за ЖКХ — хорошая примета», — следует из титров ролика, опубликованного в группе водоканала в соцсети «ВКонтакте». За пару дней видео набрало более шести тысяч просмотров и десяток репостов.
В 2023 году югорчане задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. В сравнении с 2022 годом количество должников увеличилось на пару тысяч.
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