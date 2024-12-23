Какими будут цены на недвижимость в Челябинске на 2025 году. Инфографика

Спрос на жилье в Челябинске в 2025 году будет падать, а цены расти

24 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Застройщики в 2025 году будут снижать цены на недвижимость через скидки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2025 году, несмотря на ожидаемое снижение спроса на недвижимость до 30%, умеренный рост цен на жилье и коммерческую недвижимость сохранится. При этом планируется снижение цен через скидки, застройщики и собственники недвижимости будут предлагать также рассрочку платежей и другие формы регулирования спроса, рассказали URA.RU игроки челябинского рынка недвижимости. Гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный: без накоплений купить по ипотеке жилье будет невозможно «Застройщики рассматривают возможность создания в 2025 году собственных программ поддержки клиентов, включая скидки, рассрочку платежей и другие формы стимулирования спроса. На данный момент финансовые условия приобретения нового жилья остаются крайне сложными для большинства жителей города. Высокие ставки по ипотеке делают покупку новой квартиры практически невозможной без значительных накоплений. И такая ситуация продолжится и в следующем году», — рассказал Корытный. Перемены на рынке жилой недвижимости в 2025 году URA.RU Президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова: 2025 год мы также проведем в стагнации Президент гильдии риелторов «Южный Урал» в 2025 году допускает снижение цен через скидки и на вторичное жилье. Точечное снижение и адресные скидки возможны по отдельным проектам у отдельных собственников жилья, но это не станет массовым явлением. Причем в большей степени дисконт будет носить маркетинговый характер. Поэтому существенного снижения цен на фоне снижения продаж, по словам Шатруковой, ждать не стоит. Напротив, будет небольшой рост цен на вторичное жилье. «Цены на вторичную недвижимость не должны сильно вырасти, но они в любом случае изменятся в сторону увеличения на процент инфляции. В начале 2025 года мы будем наблюдать пониженный спрос. Скорее всего, это будут какие-то отложенные сделки. К лету 2025 года цены на вторичную недвижимость пойдут вверх. Но это будет не значительное подорожание, а в пределах нормы. Примерно 1-2% в месяц. При этом вероятнее всего, что 2025 год мы проведем также в стагнации», — уточнила Шатрукова. При этом эксперт подчеркнула, на данный момент игроки рынка недвижимости следят за ключевой ставкой, которую сейчас не поднимают, и рынок недвижимости находится в расслабленном состоянии. В начале 2025 года цены на «вторичку» опять будут стагнировать. И в том случае, если к лету следующего года ставка центробанка начнет постепенно снижаться, вторичный рынок примет это повышением цен. Таким образом, повышенный спрос в любом случае даст о себе знать. Директор по продажам компании «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов: вырастет число продаж в новостройках Директор по продажам компании «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов подчеркивает, что в Челябинске в 2025 году может существенно вырасти число выставленных на продажу квартир в новостройках. При этом застройщики будут предлагать различные рассрочки при покупке за наличный расчет и скидки на выставленное на продажу жилье. «Завершается 2024 год, для рынка недвижимости он был сложным и неоднозначным. Шок от отмены ипотеки с господдержкой при покупке объектов нового жилья прошел, большинство застройщиков смогли адаптироваться и к лимитам на семейную ипотеку и к падению спроса на свои объекты. В наступающем году мы не ждем повышения продаж у девелоперов, но и резкого падения не прогнозируем. В 2025 году предложение квартир в новостройках будет становиться все более широким», — сообщил Найденов. Цены на жилье в 2023 и 2024 году менялись, но разрыв цен при этом сохранялся URA.RU По словам эксперта, в 2025 году из-за большого числа предложений на рынке новостроек застройщики продолжат самостоятельно стимулировать спрос, предлагая увеличенные рассрочки при покупке за наличный расчет, скидки на лотовые позиции. Ипотека останется только при условии покупки по семейной ипотеке и при наличии лимитов у банков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2025 году, несмотря на ожидаемое снижение спроса на недвижимость до 30%, умеренный рост цен на жилье и коммерческую недвижимость сохранится. При этом планируется снижение цен через скидки, застройщики и собственники недвижимости будут предлагать также рассрочку платежей и другие формы регулирования спроса, рассказали URA.RU игроки челябинского рынка недвижимости. Гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный: без накоплений купить по ипотеке жилье будет невозможно «Застройщики рассматривают возможность создания в 2025 году собственных программ поддержки клиентов, включая скидки, рассрочку платежей и другие формы стимулирования спроса. На данный момент финансовые условия приобретения нового жилья остаются крайне сложными для большинства жителей города. Высокие ставки по ипотеке делают покупку новой квартиры практически невозможной без значительных накоплений. И такая ситуация продолжится и в следующем году», — рассказал Корытный. Президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова: 2025 год мы также проведем в стагнации Президент гильдии риелторов «Южный Урал» в 2025 году допускает снижение цен через скидки и на вторичное жилье. Точечное снижение и адресные скидки возможны по отдельным проектам у отдельных собственников жилья, но это не станет массовым явлением. Причем в большей степени дисконт будет носить маркетинговый характер. Поэтому существенного снижения цен на фоне снижения продаж, по словам Шатруковой, ждать не стоит. Напротив, будет небольшой рост цен на вторичное жилье. «Цены на вторичную недвижимость не должны сильно вырасти, но они в любом случае изменятся в сторону увеличения на процент инфляции. В начале 2025 года мы будем наблюдать пониженный спрос. Скорее всего, это будут какие-то отложенные сделки. К лету 2025 года цены на вторичную недвижимость пойдут вверх. Но это будет не значительное подорожание, а в пределах нормы. Примерно 1-2% в месяц. При этом вероятнее всего, что 2025 год мы проведем также в стагнации», — уточнила Шатрукова. При этом эксперт подчеркнула, на данный момент игроки рынка недвижимости следят за ключевой ставкой, которую сейчас не поднимают, и рынок недвижимости находится в расслабленном состоянии. В начале 2025 года цены на «вторичку» опять будут стагнировать. И в том случае, если к лету следующего года ставка центробанка начнет постепенно снижаться, вторичный рынок примет это повышением цен. Таким образом, повышенный спрос в любом случае даст о себе знать. Директор по продажам компании «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов: вырастет число продаж в новостройках Директор по продажам компании «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов подчеркивает, что в Челябинске в 2025 году может существенно вырасти число выставленных на продажу квартир в новостройках. При этом застройщики будут предлагать различные рассрочки при покупке за наличный расчет и скидки на выставленное на продажу жилье. «Завершается 2024 год, для рынка недвижимости он был сложным и неоднозначным. Шок от отмены ипотеки с господдержкой при покупке объектов нового жилья прошел, большинство застройщиков смогли адаптироваться и к лимитам на семейную ипотеку и к падению спроса на свои объекты. В наступающем году мы не ждем повышения продаж у девелоперов, но и резкого падения не прогнозируем. В 2025 году предложение квартир в новостройках будет становиться все более широким», — сообщил Найденов. По словам эксперта, в 2025 году из-за большого числа предложений на рынке новостроек застройщики продолжат самостоятельно стимулировать спрос, предлагая увеличенные рассрочки при покупке за наличный расчет, скидки на лотовые позиции. Ипотека останется только при условии покупки по семейной ипотеке и при наличии лимитов у банков.