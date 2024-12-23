Суд пересмотрит спор мэрии Кургана и перевозчика об отмене маршрута №309

24 декабря 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Кургане пересмотрят спор мэрии с перевозчиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Союз транспортных организаций Курганской области оспорил решение в пользу перевозчика Валерия Шорохова. Дело об аннулировании городского автобусного маршрута между мэрией и перевозчиком будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы. «Представители Союза транспортников подали кассацию и убедили арбитраж в необходимости пересмотреть дело об аннулировании маршрута №309», — рассказали источники. Решение в пользу курганского перевозчика Шорохова было отменено. Информация подтвердилась данными картотеки Арбитражного суда Уральского округа. Рассматривалась жалоба представителей союза по спору мэрии и Шорохова. В ней заявлялось, что совокупность нарушений при перевозке граждан на маршруте №309 является достаточной для прекращения спорного свидетельства об осуществлении перевозок. В частности, жалобщики указали, что допустившие аварии водители были допущены перевозчиком к работе без прохождения необходимых часов стажировки. Эти данные не были учтены судом первой инстанции. Суд округа сделал вывод, что не было принято достаточных мер по формированию доказательной базы. Поэтому дело направили на пересмотр. Источники URA.RU из транспортной сферы отмечают, что одним из руководителей Союза транспортников является Юрий Кирпищиков. Это родственник основного курганского перевозчика Алексея Кирпищикова. Источники предполагают, что жалоба была подана союзом в интересах главного перевозчика города, пытающегося избавиться от конкурентов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрии отказали в праве аннулировать разрешение на городские перевозки Шорохову. Представители администрации хотели отозвать разрешение из-за двух ДТП с пострадавшими пассажирами за короткий срок. Суд администрации отказал, поскольку отмена рейса нарушила бы права пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союз транспортных организаций Курганской области оспорил решение в пользу перевозчика Валерия Шорохова. Дело об аннулировании городского автобусного маршрута между мэрией и перевозчиком будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы. «Представители Союза транспортников подали кассацию и убедили арбитраж в необходимости пересмотреть дело об аннулировании маршрута №309», — рассказали источники. Решение в пользу курганского перевозчика Шорохова было отменено. Информация подтвердилась данными картотеки Арбитражного суда Уральского округа. Рассматривалась жалоба представителей союза по спору мэрии и Шорохова. В ней заявлялось, что совокупность нарушений при перевозке граждан на маршруте №309 является достаточной для прекращения спорного свидетельства об осуществлении перевозок. В частности, жалобщики указали, что допустившие аварии водители были допущены перевозчиком к работе без прохождения необходимых часов стажировки. Эти данные не были учтены судом первой инстанции. Суд округа сделал вывод, что не было принято достаточных мер по формированию доказательной базы. Поэтому дело направили на пересмотр. Источники URA.RU из транспортной сферы отмечают, что одним из руководителей Союза транспортников является Юрий Кирпищиков. Это родственник основного курганского перевозчика Алексея Кирпищикова. Источники предполагают, что жалоба была подана союзом в интересах главного перевозчика города, пытающегося избавиться от конкурентов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрии отказали в праве аннулировать разрешение на городские перевозки Шорохову. Представители администрации хотели отозвать разрешение из-за двух ДТП с пострадавшими пассажирами за короткий срок. Суд администрации отказал, поскольку отмена рейса нарушила бы права пассажиров.