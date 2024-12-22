В Перми подорожало строительство предприятия по производству лущеного шпона

Завершить стройку планируют в следующем году
В Перми выросла стоимость производства лущеного шпона лиственных пород, которое строят на площадке ООО «Красный Октябрь». На совете по предпринимательству компанию оценили в 4,3 млрд рублей.
«Объем средств на реализацию проекта производства лущеного шпона лиственных пород вырастет на 853 млн рублей и составит 4,3 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что предприятие будет производить до 60 тысяч кубометров шпона в год.
Проект по производству шпона «Красный Октябрь» реализует с 2018 года. Завершить строительство предприятия планируют в 2025 году.
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