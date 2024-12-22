22 декабря 2024

В Перми подорожало строительство предприятия по производству лущеного шпона

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершить стройку планируют в следующем году
Завершить стройку планируют в следующем году Фото:

В Перми выросла стоимость производства лущеного шпона лиственных пород, которое строят на площадке ООО «Красный Октябрь». На совете по предпринимательству компанию оценили в 4,3 млрд рублей.

«Объем средств на реализацию проекта производства лущеного шпона лиственных пород вырастет на 853 млн рублей и составит 4,3 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что предприятие будет производить до 60 тысяч кубометров шпона в год.

Проект по производству шпона «Красный Октябрь» реализует с 2018 года. Завершить строительство предприятия планируют в 2025 году.

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В Перми выросла стоимость производства лущеного шпона лиственных пород, которое строят на площадке ООО «Красный Октябрь». На совете по предпринимательству компанию оценили в 4,3 млрд рублей. «Объем средств на реализацию проекта производства лущеного шпона лиственных пород вырастет на 853 млн рублей и составит 4,3 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что предприятие будет производить до 60 тысяч кубометров шпона в год. Проект по производству шпона «Красный Октябрь» реализует с 2018 года. Завершить строительство предприятия планируют в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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