У главного театра Екатеринбурга снежный позор: фото из заваленного Октябрьского района

В Октябрьском районе Екатеринбурга возникли проблемы с уборкой улиц

23 декабря 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Заснеженные обочины на улице Луначарского Фото: Юлия Сычева © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург тонет в снегу Октябрьский район Екатеринбурга оказался завален снегом, и убирать его днем 23 декабря коммунальщики не спешили: обочины были в снегу, тротуары — даже возле оперного театра, визитной карточки города, — в снежной каше. Публикуем страшные фото оттуда. Лестницы возле оперного театра не почистили, а убранный с пешеходных дорожек снег, раскидали к бордюрам. Площадь перед театром также вся сплошь покрыта слоем снега. Тротуары на многих улицах убраны лишь по центру, лучше всего пешеходные дорожки расчищены на перекрестке Белинского-Декабристов. Кстати, на Белинского, у входа в парк имени Павлика Морозова, и удалось увидеть снегоуборочную технику (больше нигде). Пересечение Энгельса и Горького. Чистая улица — Горького Читатель URA.RU Красноречивое фото журналист сделал на пересечении улиц Энгельса и Горького. Видно, как относятся к уборке в «Русской медной компании» (на Горького располагается ее штаб-квартира — и улица, конечно, вычищена). А когда чиновники вспомнят про Энгельса, непонятно. Обочины на улице Куйбышева спрятаны под грязными сугробами. Возле пешеходного перехода на перекрестке Куйбышева-Белинского лежат кучи снега. Влажный асфальт на улице Тверитина местами блестит от льда, однако в целом пешеходы могут свободно ходить, автомобилистам на этой же улице сложнее. Так же, как и на перекрестке Тверитина-Луначарского, там снежные горы даже перекрывают обзор. На Красноармейской от снега дорогу очищал дворник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Ответ будет опубликован как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский район Екатеринбурга оказался завален снегом, и убирать его днем 23 декабря коммунальщики не спешили: обочины были в снегу, тротуары — даже возле оперного театра, визитной карточки города, — в снежной каше. Публикуем страшные фото оттуда. Лестницы возле оперного театра не почистили, а убранный с пешеходных дорожек снег, раскидали к бордюрам. Площадь перед театром также вся сплошь покрыта слоем снега. Тротуары на многих улицах убраны лишь по центру, лучше всего пешеходные дорожки расчищены на перекрестке Белинского-Декабристов. Кстати, на Белинского, у входа в парк имени Павлика Морозова, и удалось увидеть снегоуборочную технику (больше нигде). Красноречивое фото журналист сделал на пересечении улиц Энгельса и Горького. Видно, как относятся к уборке в «Русской медной компании» (на Горького располагается ее штаб-квартира — и улица, конечно, вычищена). А когда чиновники вспомнят про Энгельса, непонятно. Обочины на улице Куйбышева спрятаны под грязными сугробами. Возле пешеходного перехода на перекрестке Куйбышева-Белинского лежат кучи снега. Влажный асфальт на улице Тверитина местами блестит от льда, однако в целом пешеходы могут свободно ходить, автомобилистам на этой же улице сложнее. Так же, как и на перекрестке Тверитина-Луначарского, там снежные горы даже перекрывают обзор. На Красноармейской от снега дорогу очищал дворник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Ответ будет опубликован как только поступит.