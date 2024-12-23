У главного театра Екатеринбурга снежный позор: фото из заваленного Октябрьского района

В Октябрьском районе Екатеринбурга возникли проблемы с уборкой улиц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега в Октябрьском районе. Екатеринбург , улица луначарского
Заснеженные обочины на улице Луначарского Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург тонет в снегу

Октябрьский район Екатеринбурга оказался завален снегом, и убирать его днем 23 декабря коммунальщики не спешили: обочины были в снегу, тротуары — даже возле оперного театра, визитной карточки города, — в снежной каше. Публикуем страшные фото оттуда.

Лестницы возле оперного театра не почистили, а убранный с пешеходных дорожек снег, раскидали к бордюрам. Площадь перед театром также вся сплошь покрыта слоем снега. Тротуары на многих улицах убраны лишь по центру, лучше всего пешеходные дорожки расчищены на перекрестке Белинского-Декабристов. Кстати, на Белинского, у входа в парк имени Павлика Морозова, и удалось увидеть снегоуборочную технику (больше нигде).

Пересечение Энгельса и Горького. Чистая улица — Горького
Пересечение Энгельса и Горького. Чистая улица — Горького

Красноречивое фото журналист сделал на пересечении улиц Энгельса и Горького. Видно, как относятся к уборке в «Русской медной компании» (на Горького располагается ее штаб-квартира — и улица, конечно, вычищена). А когда чиновники вспомнят про Энгельса, непонятно.

Обочины на улице Куйбышева спрятаны под грязными сугробами. Возле пешеходного перехода на перекрестке Куйбышева-Белинского лежат кучи снега. Влажный асфальт на улице Тверитина местами блестит от льда, однако в целом пешеходы могут свободно ходить, автомобилистам на этой же улице сложнее. Так же, как и на перекрестке Тверитина-Луначарского, там снежные горы даже перекрывают обзор. На Красноармейской от снега дорогу очищал дворник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Ответ будет опубликован как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Октябрьский район Екатеринбурга оказался завален снегом, и убирать его днем 23 декабря коммунальщики не спешили: обочины были в снегу, тротуары — даже возле оперного театра, визитной карточки города, — в снежной каше. Публикуем страшные фото оттуда. Лестницы возле оперного театра не почистили, а убранный с пешеходных дорожек снег, раскидали к бордюрам. Площадь перед театром также вся сплошь покрыта слоем снега. Тротуары на многих улицах убраны лишь по центру, лучше всего пешеходные дорожки расчищены на перекрестке Белинского-Декабристов. Кстати, на Белинского, у входа в парк имени Павлика Морозова, и удалось увидеть снегоуборочную технику (больше нигде). Красноречивое фото журналист сделал на пересечении улиц Энгельса и Горького. Видно, как относятся к уборке в «Русской медной компании» (на Горького располагается ее штаб-квартира — и улица, конечно, вычищена). А когда чиновники вспомнят про Энгельса, непонятно. Обочины на улице Куйбышева спрятаны под грязными сугробами. Возле пешеходного перехода на перекрестке Куйбышева-Белинского лежат кучи снега. Влажный асфальт на улице Тверитина местами блестит от льда, однако в целом пешеходы могут свободно ходить, автомобилистам на этой же улице сложнее. Так же, как и на перекрестке Тверитина-Луначарского, там снежные горы даже перекрывают обзор. На Красноармейской от снега дорогу очищал дворник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Ответ будет опубликован как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...