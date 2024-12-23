Свердловский бизнес подвел итоги по работе с внедренным инвестандартом

«Деловая Россия» предложила свердловским властям план работы над инвестклиматом
© Служба новостей «URA.RU»
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«Деловая Россия» работала над инвестклиматом Свердловской области с 2021 года Фото:

Свердловская область впервые с 2021 года вошла в топ-15 регионов с высоким инвестрейтингом. На экспертной сессии власти и бизнеса «2024 — гудбай: возможности для бизнеса в 2025 году» предпринимательское сообщество представило направления работы в следующем году, необходимые для удержания региона на высоких позициях. Предложения «Деловой России» озвучил сопредседатель регионального отделения Александр Кошкин.

В «Деловой России» считают, что 2025 году чиновникам нужно готовить инвестплощадки (земля + дороги + сети), упрощать предоставление земельных участков под инвестиции, прикрепить к агентству привлечения инвестиций работников отраслевых министерств для решения вопросов в режиме «одного окна» сразу, на месте. Еще делороссы заявляют о необходимости проводить еженедельный инвестиционный час, а также сформировать некий инвестфонд развития для поддержки инфраструктурных проектов (снятия инфраструктурных ограничений) с применением механизмов ГЧП — аналог дорожного фонда.

«Инвестиционный стандарт мы разрабатывали совместно с региональным правительством и министерством инвестиций и развития. <…> Мы начали его внедрять с 2021 года. <…> в 2024-м Свердловская область заняла 11 место в инвестиционном рейтинге», — напомнил URA.RU лидер свердловских делороссов Леонид Гункевич.

Бизнес сообщества призвали чиновников равняться на лучшие практики в этих вопросах. В частности, из Московской области и Башкирии.

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Свердловская область впервые с 2021 года вошла в топ-15 регионов с высоким инвестрейтингом. На экспертной сессии власти и бизнеса «2024 — гудбай: возможности для бизнеса в 2025 году» предпринимательское сообщество представило направления работы в следующем году, необходимые для удержания региона на высоких позициях. Предложения «Деловой России» озвучил сопредседатель регионального отделения Александр Кошкин. В «Деловой России» считают, что 2025 году чиновникам нужно готовить инвестплощадки (земля + дороги + сети), упрощать предоставление земельных участков под инвестиции, прикрепить к агентству привлечения инвестиций работников отраслевых министерств для решения вопросов в режиме «одного окна» сразу, на месте. Еще делороссы заявляют о необходимости проводить еженедельный инвестиционный час, а также сформировать некий инвестфонд развития для поддержки инфраструктурных проектов (снятия инфраструктурных ограничений) с применением механизмов ГЧП — аналог дорожного фонда. «Инвестиционный стандарт мы разрабатывали совместно с региональным правительством и министерством инвестиций и развития. <…> Мы начали его внедрять с 2021 года. <…> в 2024-м Свердловская область заняла 11 место в инвестиционном рейтинге», — напомнил URA.RU лидер свердловских делороссов Леонид Гункевич. Бизнес сообщества призвали чиновников равняться на лучшие практики в этих вопросах. В частности, из Московской области и Башкирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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