В Челябинской области на четверть вырос выпуск пельменей и котлет

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В Челябинской области увеличилось производство мясных полуфабрикатов
В Челябинской области увеличилось производство мясных полуфабрикатов Фото:

В Челябинской области за год почти на четверть выросло производство мясных полуфабрикатов, включая пельмени и котлеты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, сравнение показателя за 10 месяцев 2024 года по отношению к тому же периоду 2023 года показало 23-процентное увеличение.

«Расширение перерабатывающих мощностей в регионе привело к росту продукции переработки. За 10 месяцев по отношению к прошлогоднему увеличилось производство охлажденного мяса птицы, сливочного и растительного масла, мороженого и соков. Причем на 23% выросло производство мясных полуфабрикатов, на 10% — мясных консервов», — заявили URA.RU в минсельхозе.

Заместитель министра Инна Подшивалова отметила, что динамика способствует повышению конкуренции на рынке продовольствия, расширению ассортимента товаров и удовлетворению запросов потребителей. Тренд важен в свете поручения президента РФ Владимира Путина увеличить производство продукции на 25% к 2030 году.

За 10 месяцев в регионе на 4,3% увеличилось производство охлажденного мяса птицы. Произведенный объем достиг 104,5 тысячи тонн. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки выросло на 7,5%, составив 528,6 тысячи тонн.

Производство макаронных изделий увеличилось на 5,5%, круп — на 6,9%, а выпуск зерновых продуктов для завтраков и других продуктов из зерновых культур вырос на 58%. Значительное увеличение зафиксировано в категории сухих супов и бульонов (плюс 43,7%), сухих каш, объем производства которых увеличился в 4,2 раза.

Отдельно в министерстве отметили рост переработки растительного сырья. Подсолнечное масло показало прирост в 4,3%, а растительное рафинированное немодифицированное масло — на 3,4%. В молочной отрасли выпуск сметаны вырос на 13,8%, творога — на 5,6%, а продуктов на основе творога — на 24,2%.

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В Челябинской области за год почти на четверть выросло производство мясных полуфабрикатов, включая пельмени и котлеты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, сравнение показателя за 10 месяцев 2024 года по отношению к тому же периоду 2023 года показало 23-процентное увеличение. «Расширение перерабатывающих мощностей в регионе привело к росту продукции переработки. За 10 месяцев по отношению к прошлогоднему увеличилось производство охлажденного мяса птицы, сливочного и растительного масла, мороженого и соков. Причем на 23% выросло производство мясных полуфабрикатов, на 10% — мясных консервов», — заявили URA.RU в минсельхозе. Заместитель министра Инна Подшивалова отметила, что динамика способствует повышению конкуренции на рынке продовольствия, расширению ассортимента товаров и удовлетворению запросов потребителей. Тренд важен в свете поручения президента РФ Владимира Путина увеличить производство продукции на 25% к 2030 году. За 10 месяцев в регионе на 4,3% увеличилось производство охлажденного мяса птицы. Произведенный объем достиг 104,5 тысячи тонн. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки выросло на 7,5%, составив 528,6 тысячи тонн. Производство макаронных изделий увеличилось на 5,5%, круп — на 6,9%, а выпуск зерновых продуктов для завтраков и других продуктов из зерновых культур вырос на 58%. Значительное увеличение зафиксировано в категории сухих супов и бульонов (плюс 43,7%), сухих каш, объем производства которых увеличился в 4,2 раза. Отдельно в министерстве отметили рост переработки растительного сырья. Подсолнечное масло показало прирост в 4,3%, а растительное рафинированное немодифицированное масло — на 3,4%. В молочной отрасли выпуск сметаны вырос на 13,8%, творога — на 5,6%, а продуктов на основе творога — на 24,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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