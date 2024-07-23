У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам риелторов, такой способ покупки жилья вызывает интерес у югорчан из-за падения спроса на рынке вторичной недвижимости.
«Несмотря на то, что трейд-ин — не всегда самая выгодная история для покупателя, в настоящих условиях считаю ее более чем полезной. Покупателя в ипотеку в принципе сложно найти [на вторичном рынке]. А клиентов, которые готовы покупать за наличные средства, тоже не так много. К тому же по таким программам обмена оговариваются условия проживания в старой квартире чуть ли не до момента сдачи нового дома», — поясняет URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов.
По словам эксперта, застройщики готовы выкупать у клиентов старое жилье как правило за вычетом от 10% от рыночной стоимости квартиры. При этом, зачастую, окончательные условия зависят от качества старого жилья. «Трейд-ин в сфере жилой недвижимости в России уже существует не первый год и выгоден обеим сторонам. Если говорить про застройщиков, то, во-первых, он заранее устанавливает характеристики покупаемой „вторички“, а во-вторых, цену, которая, как правило, ниже рыночной. В то же время застройщик решает свою главную задачу — он гарантированно распродает построенные квартиры в своих новостройках. Ну и, в-третьих, у застройщика появляется актив, который через некоторое время он также реализует, но уже с наценкой», — отмечает эксперт в сфере строительства и гендиректор «СРО „ОПУС“ Сергей Чабан из Нижневартовска.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность загородные дома в новом стиле. Тогда речь шла о зданиях в виде барнхаусов.
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