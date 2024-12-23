Помощник Путина раскрыл, что способно сломать «хребет» БРИКС

Ушаков: слишком быстрое объединение сломает хребет БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Двери для новых членов БРИКС остаются открытым, заявил Ушаков
Двери для новых членов БРИКС остаются открытым, заявил Ушаков Фото:

Двери БРИКС открыты для новых членов — более 20 стран заинтересованы в диалоге. Тем не менее, помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии для URA.RU предостерег от быстрого расширения, отметив, что это может навредить объединению.

«Двери объединения остаются открытыми для вступления наших единомышленников. К системному диалогу БРИКС проявляют интерес более 20 стран: Азербайджан, Бангладеш, Буркина, Гондурас, Камбоджа, Колумбия, Лаос, Кувейт, Никарагуа, Палестина, Чад, Сенегал и так далее. Расширять безудержно объединение — значит сломать ему хребет», — заявил Ушаков.

Вместо этого, по словам помощника президента, подчеркивается необходимость постепенно и тщательно подходить к расширению. Сирия также проявляет интерес к БРИКС. Заявка была подана предыдущим правительством, а новое руководство только начинает формировать свои структуры, заключил Ушаков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заявку Сирии на присоединение к БРИКС рассмотрят при подтверждении новыми властями страны. Он подчеркнул, что вопрос о принятии новых членов в организацию очень серьезен, поэтому не следует спешить. На данный момент процесс находится на стадии переговоров.

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Двери БРИКС открыты для новых членов — более 20 стран заинтересованы в диалоге. Тем не менее, помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии для URA.RU предостерег от быстрого расширения, отметив, что это может навредить объединению. «Двери объединения остаются открытыми для вступления наших единомышленников. К системному диалогу БРИКС проявляют интерес более 20 стран: Азербайджан, Бангладеш, Буркина, Гондурас, Камбоджа, Колумбия, Лаос, Кувейт, Никарагуа, Палестина, Чад, Сенегал и так далее. Расширять безудержно объединение — значит сломать ему хребет», — заявил Ушаков. Вместо этого, по словам помощника президента, подчеркивается необходимость постепенно и тщательно подходить к расширению. Сирия также проявляет интерес к БРИКС. Заявка была подана предыдущим правительством, а новое руководство только начинает формировать свои структуры, заключил Ушаков. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заявку Сирии на присоединение к БРИКС рассмотрят при подтверждении новыми властями страны. Он подчеркнул, что вопрос о принятии новых членов в организацию очень серьезен, поэтому не следует спешить. На данный момент процесс находится на стадии переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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