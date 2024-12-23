В тобольской школе устроили мемориал погибшему герою СВО. Фото

В Тобольске открыли экспозицию, посвященную погибшему в СВО Андрею Кугаевскому
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Кугаевский посмертно награжден орденом Мужества
Кугаевский посмертно награжден орденом Мужества Фото:

В тобольской школе №7 начала работу экспозиция, посвященная погибшему в СВО Андрею Кугаевскому. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.

«Открыли в школе №7 экспозицию в память об Андрее Кугаевском. Андрей героически погиб 19 мая 2023 года, защищая Родину, в ходе СВО», — сообщил Вагин.

Известно, что Кугаевский родился и закончил школу в Тобольске. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества посмертно. 

Мемориал Кугаевскому
Мемориал Кугаевскому
Фото:

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В тобольской школе №7 начала работу экспозиция, посвященная погибшему в СВО Андрею Кугаевскому. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин. «Открыли в школе №7 экспозицию в память об Андрее Кугаевском. Андрей героически погиб 19 мая 2023 года, защищая Родину, в ходе СВО», — сообщил Вагин. Известно, что Кугаевский родился и закончил школу в Тобольске. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества посмертно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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