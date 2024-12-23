Кугаевский посмертно награжден орденом Мужества
В тобольской школе №7 начала работу экспозиция, посвященная погибшему в СВО Андрею Кугаевскому. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.
«Открыли в школе №7 экспозицию в память об Андрее Кугаевском. Андрей героически погиб 19 мая 2023 года, защищая Родину, в ходе СВО», — сообщил Вагин.
Известно, что Кугаевский родился и закончил школу в Тобольске. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориал Кугаевскому
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