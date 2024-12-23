Челябинцам советуют в 2025 году покупать вторичные квартиры за наличные

23 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В 2025 году выгодно обменивать «вторичку» или покупать за наличный расчет Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске в 2025 году будет выгодно покупать вторичное жилье за наличный расчет. В декабре 2024 года собственники квартир на вторичном рынке предлагают большие скидки, до 10% и более, и такая ситуация продолжится. Об этом URA.RU 23 декабря рассказала президент гильдии риелторов Южный Урал Наталья Шатрукова. «Пока ставка центробанка держится высокая, мы находимся в спокойном рынке (недвижимости), и все в Челябинске прекрасно торгуются, особенно в порядке обменов. Если у людей есть потребность поменять меньшее на большее, добавить маткапитал, то это сейчас очень выгодно. Есть из чего выбрать, никуда не нужно торопиться, продавцы понимают, что следующий покупатель придет не скоро. Следовательно — предлагают хорошие скидки», — сообщила Шатрукова. Президент гильдии риелторов «Южный Урал» обратила внимание на то, что сейчас в Челябинске — рынок покупателя. Ситуация продолжится и в 2025 году. Но стоит учесть, в следующем году будет невыгодно покупать вторичное жилье для перепродажи и, конечно, по ипотеке ставки скорее всего по-прежнему будут также высоки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2025 году будет выгодно покупать вторичное жилье за наличный расчет. В декабре 2024 года собственники квартир на вторичном рынке предлагают большие скидки, до 10% и более, и такая ситуация продолжится. Об этом URA.RU 23 декабря рассказала президент гильдии риелторов Южный Урал Наталья Шатрукова. «Пока ставка центробанка держится высокая, мы находимся в спокойном рынке (недвижимости), и все в Челябинске прекрасно торгуются, особенно в порядке обменов. Если у людей есть потребность поменять меньшее на большее, добавить маткапитал, то это сейчас очень выгодно. Есть из чего выбрать, никуда не нужно торопиться, продавцы понимают, что следующий покупатель придет не скоро. Следовательно — предлагают хорошие скидки», — сообщила Шатрукова. Президент гильдии риелторов «Южный Урал» обратила внимание на то, что сейчас в Челябинске — рынок покупателя. Ситуация продолжится и в 2025 году. Но стоит учесть, в следующем году будет невыгодно покупать вторичное жилье для перепродажи и, конечно, по ипотеке ставки скорее всего по-прежнему будут также высоки.