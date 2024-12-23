23 декабря 2024

В Перми закрывается ресторанный дом, проработавший десять лет

Пермский ресторанный дом «Дунай» объявил о закрытии
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан работает до 29 декабря
Ресторан работает до 29 декабря Фото:

В Перми завершает работу ресторанный дом «Дунай» на улице Луначарского 97б. Посетить заведение можно только до 29 декабря, рассказали URA.RU в ресторане.

«Последний день работы — 29 декабря. Закрываемся в связи с продажей здания», — рассказали в ресторане корреспонденту агентства. Открывать заведение по другому адресу владельцы пока не планируют.

Ресторанный дом «Дунай» относится к ресторанной группе «ФоРест», в которую также входят заведения «Ле Марш» и «Монтенегро». «Дунай» работает в Перми с 2014 года. Заведение специализируется на блюдах европейской кухни.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрывается итальянская столовая Cultura bistro. Заведение проработало меньше года.

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В Перми завершает работу ресторанный дом «Дунай» на улице Луначарского 97б. Посетить заведение можно только до 29 декабря, рассказали URA.RU в ресторане. «Последний день работы — 29 декабря. Закрываемся в связи с продажей здания», — рассказали в ресторане корреспонденту агентства. Открывать заведение по другому адресу владельцы пока не планируют. Ресторанный дом «Дунай» относится к ресторанной группе «ФоРест», в которую также входят заведения «Ле Марш» и «Монтенегро». «Дунай» работает в Перми с 2014 года. Заведение специализируется на блюдах европейской кухни. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрывается итальянская столовая Cultura bistro. Заведение проработало меньше года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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