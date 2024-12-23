В Перми закрывается ресторанный дом, проработавший десять лет

В Перми завершает работу ресторанный дом «Дунай» на улице Луначарского 97б. Посетить заведение можно только до 29 декабря, рассказали URA.RU в ресторане.
«Последний день работы — 29 декабря. Закрываемся в связи с продажей здания», — рассказали в ресторане корреспонденту агентства. Открывать заведение по другому адресу владельцы пока не планируют.
Ресторанный дом «Дунай» относится к ресторанной группе «ФоРест», в которую также входят заведения «Ле Марш» и «Монтенегро». «Дунай» работает в Перми с 2014 года. Заведение специализируется на блюдах европейской кухни.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрывается итальянская столовая Cultura bistro. Заведение проработало меньше года.
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