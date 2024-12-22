22 декабря 2024

В Перми закроется итальянская столовая, где подают оливковое мороженое

© Служба новостей «URA.RU»
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Попробовать мороженое «джелатто» можно до 31 декабря включительно
Попробовать мороженое «джелатто» можно до 31 декабря включительно Фото:

В Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro. Заведение будет открыто до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Между нами еда».

«Cultura bistro прекращает свою деятельность в красивую дату —1 января», — сказано в сообщении. Уточняется, что помещение займет другое итальянское заведение, но подробности о нем не раскрываются.

Кафе Cultura bistro открыла владелица пекарни «Цех» Елизавета Ельцова. Заведение начало работать в апреле 2024 года. Его позиционируют как первую итальянскую столовую. В меню — мороженное «джелатто», паста, салаты, закуски и дисерты.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылся гастробар Nami Izakaya. Заведение попадало в список лучших ресторанов страны.

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В Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro. Заведение будет открыто до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Между нами еда». «Cultura bistro прекращает свою деятельность в красивую дату —1 января», — сказано в сообщении. Уточняется, что помещение займет другое итальянское заведение, но подробности о нем не раскрываются. Кафе Cultura bistro открыла владелица пекарни «Цех» Елизавета Ельцова. Заведение начало работать в апреле 2024 года. Его позиционируют как первую итальянскую столовую. В меню — мороженное «джелатто», паста, салаты, закуски и дисерты. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылся гастробар Nami Izakaya. Заведение попадало в список лучших ресторанов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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