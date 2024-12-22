В Перми закроется итальянская столовая, где подают оливковое мороженое

В Перми завершает работу итальянская столовая Cultura bistro. Заведение будет открыто до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Между нами еда».
«Cultura bistro прекращает свою деятельность в красивую дату —1 января», — сказано в сообщении. Уточняется, что помещение займет другое итальянское заведение, но подробности о нем не раскрываются.
Кафе Cultura bistro открыла владелица пекарни «Цех» Елизавета Ельцова. Заведение начало работать в апреле 2024 года. Его позиционируют как первую итальянскую столовую. В меню — мороженное «джелатто», паста, салаты, закуски и дисерты.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрылся гастробар Nami Izakaya. Заведение попадало в список лучших ресторанов страны.
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