В управлении Роскомнадзора по Курганской области сменится руководитель

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области в конце декабря произойдет ротация кадров. Руководитель ведомства Елена Овчинникова покинет должность и регион. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роскомнадзоре.
«Закон № 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ предусматривает обязательную ротацию руководителей. Ныне действующий руководитель Управления Елена Овчинникова возглавляла территориальное управление Роскомнадзора по Курганской области с июня 2012 года — в течение 12,5 лет. Елена Овчинникова продолжит работу в Управлении Роскомнадзора в другом регионе», — прокомментировали в ведомстве.
«Благодарю коллектив Управления и коллег за совместную слаженную работу. Мне было приятно работать с надежными, целеустремленными, преданными делу людьми, настоящими профессионалами. Работа в сильной команде помогала добиваться результатов и достигать поставленных целей», — сказала Елена Овчинникова.
С 30 декабря 2024 года новым руководителем Управления Роскомнадзора по Курганской области назначен заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Курганской области Николай Тимофеев. Стаж его работы в системе органов надзора в сфере связи составляет 23 года.
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