В управлении Роскомнадзора по Курганской области сменится руководитель

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Елена Овчинникова возглавляла ведомство 12,5 лет
Елена Овчинникова возглавляла ведомство 12,5 лет Фото:

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области в конце декабря произойдет ротация кадров. Руководитель ведомства Елена Овчинникова покинет должность и регион. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роскомнадзоре.

«Закон № 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ предусматривает обязательную ротацию руководителей. Ныне действующий руководитель Управления Елена Овчинникова возглавляла территориальное управление Роскомнадзора по Курганской области с июня 2012 года — в течение 12,5 лет. Елена Овчинникова продолжит работу в Управлении Роскомнадзора в другом регионе», — прокомментировали в ведомстве.

«Благодарю коллектив Управления и коллег за совместную слаженную работу. Мне было приятно работать с надежными, целеустремленными, преданными делу людьми, настоящими профессионалами. Работа в сильной команде помогала добиваться результатов и достигать поставленных целей», — сказала Елена Овчинникова.

С 30 декабря 2024 года новым руководителем Управления Роскомнадзора по Курганской области назначен заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Курганской области Николай Тимофеев. Стаж его работы в системе органов надзора в сфере связи составляет 23 года.

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В Управлении Роскомнадзора по Курганской области в конце декабря произойдет ротация кадров. Руководитель ведомства Елена Овчинникова покинет должность и регион. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роскомнадзоре. «Закон № 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ предусматривает обязательную ротацию руководителей. Ныне действующий руководитель Управления Елена Овчинникова возглавляла территориальное управление Роскомнадзора по Курганской области с июня 2012 года — в течение 12,5 лет. Елена Овчинникова продолжит работу в Управлении Роскомнадзора в другом регионе», — прокомментировали в ведомстве. «Благодарю коллектив Управления и коллег за совместную слаженную работу. Мне было приятно работать с надежными, целеустремленными, преданными делу людьми, настоящими профессионалами. Работа в сильной команде помогала добиваться результатов и достигать поставленных целей», — сказала Елена Овчинникова. С 30 декабря 2024 года новым руководителем Управления Роскомнадзора по Курганской области назначен заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Курганской области Николай Тимофеев. Стаж его работы в системе органов надзора в сфере связи составляет 23 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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