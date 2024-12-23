Инвестор в Перми ищет подрядчиков для строительства межвузовского кампуса

Компания «Эталон» объявила пять конкурсов на строительство межвузовского кампуса в Камской долине в Перми. Информация об этом опубликована на сайте «Центра электронных торгов».
«Лот №1 — гостиница для студентов, 1 и 2 корпусы. Лот №2 — гостиница для студентов, 3 и 4 корпусы. Лот №3 — гостиница для студентов и преподавателей, 5 и 6 корпусы. Лот №4 — учебно-лабораторный корпус. Лот №5 — конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный корпус», — сказано на сайте закупок. Предложения по всем лотам принимаются до 27 декабря.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми идет подготовка к строительству межвузовского кампуса. Власти ждали положительного заключения Главгосэкспертизы.
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