Инвестор в Перми ищет подрядчиков для строительства межвузовского кампуса

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Объявлены конкурсы по пяти лотам
Объявлены конкурсы по пяти лотам Фото:

Компания «Эталон» объявила пять конкурсов на строительство межвузовского кампуса в Камской долине в Перми. Информация об этом опубликована на сайте «Центра электронных торгов».

«Лот №1 — гостиница для студентов, 1 и 2 корпусы. Лот №2 — гостиница для студентов, 3 и 4 корпусы. Лот №3 — гостиница для студентов и преподавателей, 5 и 6 корпусы. Лот №4 — учебно-лабораторный корпус. Лот №5 — конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный корпус», — сказано на сайте закупок. Предложения по всем лотам принимаются до 27 декабря.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми идет подготовка к строительству межвузовского кампуса. Власти ждали положительного заключения Главгосэкспертизы.

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Компания «Эталон» объявила пять конкурсов на строительство межвузовского кампуса в Камской долине в Перми. Информация об этом опубликована на сайте «Центра электронных торгов». «Лот №1 — гостиница для студентов, 1 и 2 корпусы. Лот №2 — гостиница для студентов, 3 и 4 корпусы. Лот №3 — гостиница для студентов и преподавателей, 5 и 6 корпусы. Лот №4 — учебно-лабораторный корпус. Лот №5 — конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный корпус», — сказано на сайте закупок. Предложения по всем лотам принимаются до 27 декабря. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми идет подготовка к строительству межвузовского кампуса. Власти ждали положительного заключения Главгосэкспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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