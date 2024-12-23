СКР проведет обыски в отделениях Сбера после поджогов в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два инцидента произошли с разницей в примерно час
Два инцидента произошли с разницей в примерно час Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Следователи проверят пермские отделения Сбера после произошедших поджогов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Следователи планируют провести обыски в пермских отделениях банка», — пояснил собеседник агентства Вечером 23 декабря поступила информация о пожогах в отделениях по улицам Мира и Ленина.

При этом у компании не получается договориться с охраной объектов из-за бюрократической нестыковки. Сотрудники Сбера на месте происшествия пока воздерживаются от комментариев.

Предполагаемые злоумышленники уже задержали. Вся главная информация о ЧП — в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи проверят пермские отделения Сбера после произошедших поджогов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Следователи планируют провести обыски в пермских отделениях банка», — пояснил собеседник агентства Вечером 23 декабря поступила информация о пожогах в отделениях по улицам Мира и Ленина. При этом у компании не получается договориться с охраной объектов из-за бюрократической нестыковки. Сотрудники Сбера на месте происшествия пока воздерживаются от комментариев. Предполагаемые злоумышленники уже задержали. Вся главная информация о ЧП — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...