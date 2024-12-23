Два инцидента произошли с разницей в примерно час
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
Следователи проверят пермские отделения Сбера после произошедших поджогов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Следователи планируют провести обыски в пермских отделениях банка», — пояснил собеседник агентства Вечером 23 декабря поступила информация о пожогах в отделениях по улицам Мира и Ленина.
При этом у компании не получается договориться с охраной объектов из-за бюрократической нестыковки. Сотрудники Сбера на месте происшествия пока воздерживаются от комментариев.
Предполагаемые злоумышленники уже задержали. Вся главная информация о ЧП — в трансляции URA.RU.
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