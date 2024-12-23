Акунин* заявил, что не скучает по России

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Писатель заявил, что не хочет возвращаться в Россию
Писатель заявил, что не хочет возвращаться в Россию Фото:

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), который находится в эмиграции, заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться... Не хочу», — заявил писатель. Как сообщил Акунин, он больше десяти лет не живет в России, но в первые годы эмиграции скучал по стране и искал на картах в интернете знакомые московские улицы.

*Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

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Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), который находится в эмиграции, заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Его слова приводит «Газета.Ru». «Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться... Не хочу», — заявил писатель. Как сообщил Акунин, он больше десяти лет не живет в России, но в первые годы эмиграции скучал по стране и искал на картах в интернете знакомые московские улицы. *Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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