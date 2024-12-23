23 декабря 2024

Пермского мэра Соснина атаковали хакеры. Скрин

Мошенники взломали аккаунт в Telegram мэра Перми Соснина
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Соснин призвал горожан не поддаваться на провокации
Эдуард Соснин призвал горожан не поддаваться на провокации Фото:

Аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram был атакован хакерами. Об этом глава города сообщил своим подписчикам.

«Мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности», — написал Эдуард Соснин.

Мэр призвал пермяков в случае ЧП ориентироваться на его официальную страницу в соцсети «ВКонтакте». Там публикуется только достоверная информация, заверил Соснин.

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Фейковое сообщение было удалено
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Аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram был атакован хакерами. Об этом глава города сообщил своим подписчикам. «Мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности», — написал Эдуард Соснин. Мэр призвал пермяков в случае ЧП ориентироваться на его официальную страницу в соцсети «ВКонтакте». Там публикуется только достоверная информация, заверил Соснин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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