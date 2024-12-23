Эдуард Соснин призвал горожан не поддаваться на провокации
Аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram был атакован хакерами. Об этом глава города сообщил своим подписчикам.
«Мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности», — написал Эдуард Соснин.
Мэр призвал пермяков в случае ЧП ориентироваться на его официальную страницу в соцсети «ВКонтакте». Там публикуется только достоверная информация, заверил Соснин.
Фейковое сообщение было удалено
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