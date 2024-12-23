23 декабря 2024

Ямальские овцебыки прибыли на новое место обитания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столичный зоопарк доставлено шесть особей
В столичный зоопарк доставлено шесть особей Фото:

Из природного парка «Ингилор» в ЯНАО восемь особей овцебыков прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. Кадрами перевозки редких животных поделился губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Первые кадры наших овцебыков, которые осваиваются в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Четыре самки и два самца будут расти в столице, ещё две самки — в зоопарке Новосибирска», — сообщил глава Ямала в своем telegram-канале.

За животными постоянно наблюдают ветеринары. Артюхов отметил, что, когда придет время, потомство овцебыков вернется на Ямал — так происходит обновление генофонда редких животных.

В столичном зоопарке для овцебыков созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Там подготовили два огромных вольера, оборудованные специальными чесалками и искусственными возвышенностями для прогулки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из природного парка «Ингилор» в ЯНАО восемь особей овцебыков прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. Кадрами перевозки редких животных поделился губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Первые кадры наших овцебыков, которые осваиваются в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Четыре самки и два самца будут расти в столице, ещё две самки — в зоопарке Новосибирска», — сообщил глава Ямала в своем telegram-канале. За животными постоянно наблюдают ветеринары. Артюхов отметил, что, когда придет время, потомство овцебыков вернется на Ямал — так происходит обновление генофонда редких животных. В столичном зоопарке для овцебыков созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Там подготовили два огромных вольера, оборудованные специальными чесалками и искусственными возвышенностями для прогулки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...