Из природного парка «Ингилор» в ЯНАО восемь особей овцебыков прибыли в зоопарки Москвы и Новосибирска. Кадрами перевозки редких животных поделился губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Первые кадры наших овцебыков, которые осваиваются в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Четыре самки и два самца будут расти в столице, ещё две самки — в зоопарке Новосибирска», — сообщил глава Ямала в своем telegram-канале.
За животными постоянно наблюдают ветеринары. Артюхов отметил, что, когда придет время, потомство овцебыков вернется на Ямал — так происходит обновление генофонда редких животных.
В столичном зоопарке для овцебыков созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Там подготовили два огромных вольера, оборудованные специальными чесалками и искусственными возвышенностями для прогулки.
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