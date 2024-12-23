23 декабря 2024

Духовное управление мусульман РФ отозвало разрешение на религиозное многоженство

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Решение о многоженстве было принято 19 декабря
Решение о многоженстве было принято 19 декабря Фото:

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ отозвало разрешение мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков. Об этом сообщает председатель совета Шамиль Аляутдинов.

«Совет улемов ДУМ РФ <...>в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал Шамиль Аляутдинов в своем telegram-канале. Решение о разрешении было 19 декабря.

Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков.  Подробности о скандале — в материале URA.RU.

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Совет улемов Духовного управления мусульман РФ отозвало разрешение мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков. Об этом сообщает председатель совета Шамиль Аляутдинов. «Совет улемов ДУМ РФ <...>в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал Шамиль Аляутдинов в своем telegram-канале. Решение о разрешении было 19 декабря. Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков.  Подробности о скандале — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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