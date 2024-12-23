Духовное управление мусульман РФ отозвало разрешение на религиозное многоженство

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ отозвало разрешение мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков. Об этом сообщает председатель совета Шамиль Аляутдинов.
«Совет улемов ДУМ РФ <...>в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал Шамиль Аляутдинов в своем telegram-канале. Решение о разрешении было 19 декабря.
Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков. Подробности о скандале — в материале URA.RU.
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