23 декабря 2024

Екатеринбуржцы массово украшают машины к Новому Году, но им грозят штрафы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина с гирляндами. Челябинск, машина, mazda, автомобиль, мазда, украшения, гирлянда
Машины с гирляндами начали появляться на улицах города Фото:

Жители Екатеринбурга решили поднять себе новогоднее настроение и украсить свои автомобили гирляндами. Однако за такую инициативу водителям грозит наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“. При выявлении такого транспорта, инспекторы ДПС будут применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в ведомстве.

Также подчеркнули, что исключений нет ни для кого. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение будет от 500 рублей.

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Жители Екатеринбурга решили поднять себе новогоднее настроение и украсить свои автомобили гирляндами. Однако за такую инициативу водителям грозит наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“. При выявлении такого транспорта, инспекторы ДПС будут применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в ведомстве. Также подчеркнули, что исключений нет ни для кого. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение будет от 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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