Екатеринбуржцы массово украшают машины к Новому Году, но им грозят штрафы. Фото

24 декабря 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Машины с гирляндами начали появляться на улицах города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Екатеринбурга решили поднять себе новогоднее настроение и украсить свои автомобили гирляндами. Однако за такую инициативу водителям грозит наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“. При выявлении такого транспорта, инспекторы ДПС будут применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в ведомстве. Также подчеркнули, что исключений нет ни для кого. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение будет от 500 рублей. telegram-канал «Свет Екатеринбург» telegram-канал «Свет Екатеринбург» telegram-канал «Свет Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга решили поднять себе новогоднее настроение и украсить свои автомобили гирляндами. Однако за такую инициативу водителям грозит наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“. При выявлении такого транспорта, инспекторы ДПС будут применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в ведомстве. Также подчеркнули, что исключений нет ни для кого. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение будет от 500 рублей.