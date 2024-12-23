Жители Екатеринбурга решили поднять себе новогоднее настроение и украсить свои автомобили гирляндами. Однако за такую инициативу водителям грозит наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Установка дополнительных источников света на автомобиле нарушает требования ПДД и технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“. При выявлении такого транспорта, инспекторы ДПС будут применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в ведомстве.
Также подчеркнули, что исключений нет ни для кого. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение будет от 500 рублей.
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