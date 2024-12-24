На Новый год в европейской части России сильных морозов не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура будет выше среднего в центральных регионах и Санкт-Петербурге.
«На Новый год сильных морозов в европейской части страны не предсказывается. Условия для этого отсутствуют», — отметил Вильфанд. Его слова приводит MK.RU. Он также добавил, что на юге России температура до конца недели будет на два градуса выше нормы, а в центре европейской части — на 6-7 градусов выше средних значений.
Касательно погоды в Москве, Роман Вильфанд уточнил, что в последние два дня декабря ожидается небольшое понижение температуры. Ночью будут от -2...-4 градуса, днем температура составит от 0 до -2 градусов. При этом значительных осадков не предвидится, однако 1 января возможен небольшой снег.
Ранее URA.RU писало, что в последнюю неделю декабря температура в Свердловской области будет колебаться от -2 до -8 градусов Цельсия. Челябинскую область ожидает теплая погода и слабый ветер. В то время как в Кургане жителей ждет переменчивая погода с преобладанием снежных дней.
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