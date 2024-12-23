Половина челябинских работодателей не заботится о здоровье сотрудников

Почти половина челябинских работодателей не имеет программ заботы о здоровье сотрудников. Как аналитики HeadHunter выяснили в ходе опроса, такой ответ дал 41% опрошенных жителей.
«Среди опрошенных челябинцев 41% заявили, что в компаниях, где они трудоустроены, нет никаких программ заботы о здоровье сотрудников. В целом по России такой ответ дали 47% респондентов», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Среди доступных мер поддержки чаще всего упоминали полис добровольного медицинского страхования (26%), организацию корпоративных спортивных мероприятий (18%) и проведение диспансеризации (11%). Также часть работодателей предлагает компенсацию фитнеса (10%), путевки в санатории (8%) и, реже всего, восстановление после травм, услуги телемедицины и программы здорового питания.
Чаще всего об отсутствии системной поддержки сотрудников говорили представители сферы услуг (72%) и розничной торговли (64%). Заботятся о здоровье персонала предприятия нефтегазового комплекса, IT и финансового сектора. Полный набор инструментов заботы о здоровье есть у 7% металлургов.
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