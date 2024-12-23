23 декабря 2024

Половина челябинских работодателей не заботится о здоровье сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Только 8% работодателей отправляет своих сотрудников в санатории
Только 8% работодателей отправляет своих сотрудников в санатории Фото:

Почти половина челябинских работодателей не имеет программ заботы о здоровье сотрудников. Как аналитики HeadHunter выяснили в ходе опроса, такой ответ дал 41% опрошенных жителей.

«Среди опрошенных челябинцев 41% заявили, что в компаниях, где они трудоустроены, нет никаких программ заботы о здоровье сотрудников. В целом по России такой ответ дали 47% респондентов», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Среди доступных мер поддержки чаще всего упоминали полис добровольного медицинского страхования (26%), организацию корпоративных спортивных мероприятий (18%) и проведение диспансеризации (11%). Также часть работодателей предлагает компенсацию фитнеса (10%), путевки в санатории (8%) и, реже всего, восстановление после травм, услуги телемедицины и программы здорового питания.

Чаще всего об отсутствии системной поддержки сотрудников говорили представители сферы услуг (72%) и розничной торговли (64%). Заботятся о здоровье персонала предприятия нефтегазового комплекса, IT и финансового сектора. Полный набор инструментов заботы о здоровье есть у 7% металлургов.

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Почти половина челябинских работодателей не имеет программ заботы о здоровье сотрудников. Как аналитики HeadHunter выяснили в ходе опроса, такой ответ дал 41% опрошенных жителей. «Среди опрошенных челябинцев 41% заявили, что в компаниях, где они трудоустроены, нет никаких программ заботы о здоровье сотрудников. В целом по России такой ответ дали 47% респондентов», — заявили URA.RU в HeadHunter. Среди доступных мер поддержки чаще всего упоминали полис добровольного медицинского страхования (26%), организацию корпоративных спортивных мероприятий (18%) и проведение диспансеризации (11%). Также часть работодателей предлагает компенсацию фитнеса (10%), путевки в санатории (8%) и, реже всего, восстановление после травм, услуги телемедицины и программы здорового питания. Чаще всего об отсутствии системной поддержки сотрудников говорили представители сферы услуг (72%) и розничной торговли (64%). Заботятся о здоровье персонала предприятия нефтегазового комплекса, IT и финансового сектора. Полный набор инструментов заботы о здоровье есть у 7% металлургов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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