Пермский краевой наркологический диспансер начал выпускать первую атрибутику с белочкой. Зверька ранее сделали символом медучреждения. Теперь наклейки с новогодним бельчонком украшают справки для прошедших медкомиссию, рассказали в диспансере.
«Граждан, прошедших водительскую комиссию в нашем диспансере, ждет сюрприз. На справках, подтверждающих отсутствие заболеваний, препятствующих вождению автомобиля, появятся праздничные стикеры», — сообщается на странице диспансера в соцсети «ВКонтакте». На стикере изображен бельчонок.
Белка, которая стала талисманом медучреждения, до сих пор не имеет имени. Как рассказывало URA.RU, сейчас идет голосование за разные варианты, среди которых Панацея, Алтея, Здравушка и Вита.
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