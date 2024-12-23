«Все от нас бегут»: в Екатеринбурге медики скорой помощи ездят на аварийных машинах

В Екатеринбурге водители скорой помощи за свой счет чинят машины

24 декабря 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

У работников скорой помощи на Урале много проблем, от которых некоторые кадры стараются сбежать Фото: Илья Московец © URA.RU Водителям скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге приходится за свой счет чинить рабочие машины, а некоторые из них вовсе ездят на аварийных автомобилях. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией. Также они указали на дефицит кадров, низкую оплату труда фельдшеров и водителей и переработки. «Водителям, которые хотят сберечь машину, приходится чинить ее за свой счет. То антифриза нет, то печки сами покупают. <…> У одной из машин уже полгода не работает ручник — вот так медики и ездят. Водителям приходится всегда держать ногу на тормозе, чтобы машина не покатилась. <…> Было и такое, что у машины из пяти передач не работали две — третья и задняя», — поделилась Оксана [имена всех собеседников изменены]. По ее словам, согласно регламенту, в машинах должно быть +16 градусов, однако в некоторых обогрев работает только спереди, что представляет опасность. «Бывает, что в скорой принимают роды. Если рождается недоношенный, для него температура — это основное. И он просто погибнет в таких условиях. Очень холодно в некоторых машинах», — добавила она. Водителям иногда приходится чинить служебное авто за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие машины скорой помощи, как заявляет Оксана, не обслуживают или делают это некачественно, из-за чего они быстрее изнашиваются, да и в целом ставятся небезопасными. «Техобслуживание не проходит вовремя — не меняются расходники. <…> В прошлом году мы и в гололед поехали на летней резине. Машина застревала во всех дворах — мы толкали», — поделилась Оксана. На проблему с обслуживанием машин скорой указал и другой собеседник. «Для Ford Transit купили ремень генератора от ВАЗ-2110, который выдержал примерно месяц», — сказал Иван. Согласно законодательству, в составе бригады должно быть минимум два человека. «А у нас берут и ставят по одному. А фильтрации вызовов нету. То есть, допустим, тебе дают реанимационный вызов, и плевать, что ты один. А что ты там сделаешь?» — посетовала Оксана. Сейчас 30% оплаты труда у фельдшеров составляет оклад, а 70% — стимулирующие выплаты, которым они «могут не соответствовать». «Суммы окладов не менялись уже порядка лет десяти, только в этом году их начали индексировать», — добавила собеседница, отметив, что зарплаты у медиков скорой помощи были хорошими только в период пандемии коронавируса. Новость по теме «Всегда не хватает»: в свердловские больницы передали 23 новые машины скорой помощи. Фото На каждые 10 тысяч населения должна работать одна бригада скорой помощи. При этом, как рассказала Оксана, в начале 2024 года был случай, когда на весь Екатеринбург работали 28 бригад. Однако такого количества хватит лишь на один район (например, население одного Чкаловского района составляет почти 300 тысяч человек). «В начале 00-х нужно было еще подождать, пока кто-то уволится, чтобы взяли на работу. А сейчас все бегут — не выдерживают нагрузки», — добавила она. По словам Ивана, с октября 2024 года оклады водителей СМП выросли до 21,150 тысячи рублей (на 3,150 тысячи больше), а за работу во вредных условиях доплачивают 846 рублей. При этом он отметил кадровый дефицит как среди водителей, так и среди фельдшеров, оклад которых с декабря 2024-го составляет около 33 тысяч рублей. «20 декабря на подстанции №2 на ЖБИ заступила всего одна бригада. <…> Все только увольняются, молодежь не идет», — заявил он. В пресс-службе СМП Екатеринбурга агентству отказались комментировать ситуацию по телефону. В их адрес был направлен письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителям скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге приходится за свой счет чинить рабочие машины, а некоторые из них вовсе ездят на аварийных автомобилях. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией. Также они указали на дефицит кадров, низкую оплату труда фельдшеров и водителей и переработки. «Водителям, которые хотят сберечь машину, приходится чинить ее за свой счет. То антифриза нет, то печки сами покупают. <…> У одной из машин уже полгода не работает ручник — вот так медики и ездят. Водителям приходится всегда держать ногу на тормозе, чтобы машина не покатилась. <…> Было и такое, что у машины из пяти передач не работали две — третья и задняя», — поделилась Оксана [имена всех собеседников изменены]. По ее словам, согласно регламенту, в машинах должно быть +16 градусов, однако в некоторых обогрев работает только спереди, что представляет опасность. «Бывает, что в скорой принимают роды. Если рождается недоношенный, для него температура — это основное. И он просто погибнет в таких условиях. Очень холодно в некоторых машинах», — добавила она. Многие машины скорой помощи, как заявляет Оксана, не обслуживают или делают это некачественно, из-за чего они быстрее изнашиваются, да и в целом ставятся небезопасными. «Техобслуживание не проходит вовремя — не меняются расходники. <…> В прошлом году мы и в гололед поехали на летней резине. Машина застревала во всех дворах — мы толкали», — поделилась Оксана. На проблему с обслуживанием машин скорой указал и другой собеседник. «Для Ford Transit купили ремень генератора от ВАЗ-2110, который выдержал примерно месяц», — сказал Иван. Согласно законодательству, в составе бригады должно быть минимум два человека. «А у нас берут и ставят по одному. А фильтрации вызовов нету. То есть, допустим, тебе дают реанимационный вызов, и плевать, что ты один. А что ты там сделаешь?» — посетовала Оксана. Сейчас 30% оплаты труда у фельдшеров составляет оклад, а 70% — стимулирующие выплаты, которым они «могут не соответствовать». «Суммы окладов не менялись уже порядка лет десяти, только в этом году их начали индексировать», — добавила собеседница, отметив, что зарплаты у медиков скорой помощи были хорошими только в период пандемии коронавируса. На каждые 10 тысяч населения должна работать одна бригада скорой помощи. При этом, как рассказала Оксана, в начале 2024 года был случай, когда на весь Екатеринбург работали 28 бригад. Однако такого количества хватит лишь на один район (например, население одного Чкаловского района составляет почти 300 тысяч человек). «В начале 00-х нужно было еще подождать, пока кто-то уволится, чтобы взяли на работу. А сейчас все бегут — не выдерживают нагрузки», — добавила она. По словам Ивана, с октября 2024 года оклады водителей СМП выросли до 21,150 тысячи рублей (на 3,150 тысячи больше), а за работу во вредных условиях доплачивают 846 рублей. При этом он отметил кадровый дефицит как среди водителей, так и среди фельдшеров, оклад которых с декабря 2024-го составляет около 33 тысяч рублей. «20 декабря на подстанции №2 на ЖБИ заступила всего одна бригада. <…> Все только увольняются, молодежь не идет», — заявил он. В пресс-службе СМП Екатеринбурга агентству отказались комментировать ситуацию по телефону. В их адрес был направлен письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил.