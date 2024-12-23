23 декабря 2024

Губернатор ХМАО Кухарук запустил локализацию программы «Время Героев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал старт программы интеграции бойцоы СВО «Герои Югры»
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал старт программы интеграции бойцоы СВО «Герои Югры» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук запустил локализацию программы «Время Героев». Подать заявку на региональный трек «Герои Югры» можно будет уже с 25 декабря, анонсировал глава автономного округа во время выступления со своим первым посланием к жителям.

«С 25 декабря открываем набор участников в программу „Герои Югры“. Старт обучения — уже в начале следующего года. Уверен, выпускники окружной программы усилят управленческую команду Югры», — отметил глава региона.

Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программу поддержки ветеранов-предпринимателей. Ответственными за это назначены первый замглавы региона Алексей Забозлаев и зам по экономике Сергей Афанасьев.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук запустил локализацию программы «Время Героев». Подать заявку на региональный трек «Герои Югры» можно будет уже с 25 декабря, анонсировал глава автономного округа во время выступления со своим первым посланием к жителям. «С 25 декабря открываем набор участников в программу „Герои Югры“. Старт обучения — уже в начале следующего года. Уверен, выпускники окружной программы усилят управленческую команду Югры», — отметил глава региона. Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программу поддержки ветеранов-предпринимателей. Ответственными за это назначены первый замглавы региона Алексей Забозлаев и зам по экономике Сергей Афанасьев. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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