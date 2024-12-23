В Перми для стройки гостиницы разрушили здание бывшего военного вуза

В Перми демонтировали здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ) по адресу, улица Окулова, 4. После завершения работ там планируют построить и открыть четырехзвездочную гостиницу.
«В настоящее время на объекте выполнены частичный демонтаж здания, раскрепление сохраняемых стен и произведено устройство шпунтового ограждения котлована. Ведется подготовка к монолитным работам», — говорится на сайте госкорпорации Туризм.РФ. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год.
Уточняется, что новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Застройщиком выступает компания «Специализированный застройщик Окулова, 4», учрежденная корпорацией «Туризм.РФ» и Фондом развития Пермского края. Реконструкцией занимается подрядчик «Стройуниверсал-Парма». Строители обещают в ходе работ сохранить привычный облик здания.
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