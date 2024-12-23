23 декабря 2024

В Перми для стройки гостиницы разрушили здание бывшего военного вуза

В Перми закончили частичный демонтаж здания ВКИУ для строительства гостиницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие гостиницы планируется в 2026 году
Открытие гостиницы планируется в 2026 году Фото:

В Перми демонтировали здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ) по адресу, улица Окулова, 4. После завершения работ там планируют построить и открыть четырехзвездочную гостиницу.

«В настоящее время на объекте выполнены частичный демонтаж здания, раскрепление сохраняемых стен и произведено устройство шпунтового ограждения котлована. Ведется подготовка к монолитным работам», — говорится на сайте госкорпорации Туризм.РФ. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год.

Уточняется, что новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Застройщиком выступает компания «Специализированный застройщик Окулова, 4», учрежденная корпорацией «Туризм.РФ» и Фондом развития Пермского края. Реконструкцией занимается подрядчик «Стройуниверсал-Парма». Строители обещают в ходе работ сохранить привычный облик здания.

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В Перми демонтировали здание бывшего военного института ракетных войск (ВКИУ) по адресу, улица Окулова, 4. После завершения работ там планируют построить и открыть четырехзвездочную гостиницу. «В настоящее время на объекте выполнены частичный демонтаж здания, раскрепление сохраняемых стен и произведено устройство шпунтового ограждения котлована. Ведется подготовка к монолитным работам», — говорится на сайте госкорпорации Туризм.РФ. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год. Уточняется, что новый четырехзвездочный отель будет рассчитан на 198 номеров. В гостинице также хотят оборудовать фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Застройщиком выступает компания «Специализированный застройщик Окулова, 4», учрежденная корпорацией «Туризм.РФ» и Фондом развития Пермского края. Реконструкцией занимается подрядчик «Стройуниверсал-Парма». Строители обещают в ходе работ сохранить привычный облик здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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