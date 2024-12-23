Топ самых популярных ивентов 2024 года в Екатеринбурге

Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников России, где горожане больше всего тратятся на концерты — 60% продаж сделаны в столице Урала (против Москвы с 41% и Санкт-Петербурга с 50%). При этом первое место в списке самых популярных ивентов отдано выставке «Россия — Моя история. Свердловская область», поделились с URA.RU представители «Яндекс Афиши».
Второе место занял концерт Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe, третье — выставки в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал». Следом идут концерт шоу Anna Asti «Женский Stand-up», выступление группы «Три дня дождя», панк-сказка «Король и Шут» и концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
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