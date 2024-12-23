23 декабря 2024

Топ самых популярных ивентов 2024 года в Екатеринбурге

В 2024 году екатеринбуржцы чаще всего ходили на выставку «Россия — Моя история»
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди россиян екатеринбуржцы являются одними из главных фанатов концертов
Среди россиян екатеринбуржцы являются одними из главных фанатов концертов Фото:

Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников России, где горожане больше всего тратятся на концерты — 60% продаж сделаны в столице Урала (против Москвы с 41% и Санкт-Петербурга с 50%). При этом первое место в списке самых популярных ивентов отдано выставке «Россия — Моя история. Свердловская область», поделились с URA.RU представители «Яндекс Афиши».

Второе место занял концерт Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe, третье — выставки в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал». Следом идут концерт шоу Anna Asti «Женский Stand-up», выступление группы «Три дня дождя», панк-сказка «Король и Шут» и концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».

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Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников России, где горожане больше всего тратятся на концерты — 60% продаж сделаны в столице Урала (против Москвы с 41% и Санкт-Петербурга с 50%) . При этом первое место в списке самых популярных ивентов отдано выставке «Россия — Моя история. Свердловская область», поделились с URA.RU представители « Яндекс Афиши» . Второе место занял концерт Cinema Medley: Hans Zimmer' s Universe, третье — выставки в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал». Следом идут концерт шоу Anna Asti «Женский Stand-up», выступление группы «Три дня дождя» , панк-сказка «Король и Шут» и концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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