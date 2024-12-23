Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новые региональные меры поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи. Заявление глава округа сделал во время своего послание, которое транслируется в telegram-канале губернатора.
«Сейчас наша забота, первый социальный приоритет — всесторонняя поддержка наших земляков, ставших участников СВО и членов их семей. Приняли решение об установлении денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей детям участников СВО, поступающим на обучение среднего профессионального учреждения АО. Раннее такая помощь оказывалась только поступающим в вузы», — сказал Кухарук.
Также в ХМАО расширят круг получателей среди многодетных семей выплаты единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года. «Увеличить предел среднедушевого дохода семей до двукратной величины прожиточного минимума, в отсекающие сегодня условия получения ребенком единого пособия необходимо вообще отменить», — добавил глава округа.
Кроме того, в округе увеличат размер компенсаций расходов на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно с семи до 20 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных семей. Мера поддержки распространяется на путевки, предоставляемые органом власти, работодателем или самостоятельно приобретенные многодетными родителями.
URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.
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