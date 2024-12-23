23 декабря 2024

Кухарук анонсировал новые региональные меры поддержки демографии в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые меры поддержки демографии в ХМАО начнут действовать с 2025 года
Новые меры поддержки демографии в ХМАО начнут действовать с 2025 года Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новые региональные меры поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи. Заявление глава округа сделал во время своего послание, которое транслируется в telegram-канале губернатора.

«Сейчас наша забота, первый социальный приоритет — всесторонняя поддержка наших земляков, ставших участников СВО и членов их семей. Приняли решение об установлении денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей детям участников СВО, поступающим на обучение среднего профессионального учреждения АО. Раннее такая помощь оказывалась только поступающим в вузы», — сказал Кухарук.

Также в ХМАО расширят круг получателей среди многодетных семей выплаты единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года. «Увеличить предел среднедушевого дохода семей до  двукратной величины прожиточного минимума, в отсекающие сегодня условия получения ребенком единого пособия необходимо вообще отменить», — добавил глава округа.

Кроме того, в округе увеличат размер компенсаций расходов на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно с семи до 20 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных семей. Мера поддержки распространяется на путевки, предоставляемые органом власти, работодателем или самостоятельно приобретенные многодетными родителями.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новые региональные меры поддержки демографии в ХМАО. Среди них — денежная помощь детям участников СВО, поступающих в колледжи. Заявление глава округа сделал во время своего послание, которое транслируется в telegram-канале губернатора. «Сейчас наша забота, первый социальный приоритет — всесторонняя поддержка наших земляков, ставших участников СВО и членов их семей. Приняли решение об установлении денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей детям участников СВО, поступающим на обучение среднего профессионального учреждения АО. Раннее такая помощь оказывалась только поступающим в вузы», — сказал Кухарук. Также в ХМАО расширят круг получателей среди многодетных семей выплаты единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года. «Увеличить предел среднедушевого дохода семей до  двукратной величины прожиточного минимума, в отсекающие сегодня условия получения ребенком единого пособия необходимо вообще отменить», — добавил глава округа. Кроме того, в округе увеличат размер компенсаций расходов на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно с семи до 20 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных семей. Мера поддержки распространяется на путевки, предоставляемые органом власти, работодателем или самостоятельно приобретенные многодетными родителями. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...