Мэрия Екатеринбурга подготовила схемы двух новых веток метро

URA.RU публикует карту с секретных совещаний

18 июля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Строительство новых веток обсуждается еще со времен СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU План мэрии Екатеринбурга по расширению метро грандиознее, чем предполагалось изначально. Как стало известно URA.RU, у чиновников есть не один, а два варианта строительство подземки для Академического района, а также схема строительства новых станций на ВИЗе. Об этом агентству рассказал источник, участвующий в закрытых совещаниях по теме. Накануне URA.RU сообщило, что администрация готова продлить действующую ветку со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, две в Академическом. Собеседник агентства отмечает, что, если в итоге будет отклонен этот вариант, власти будут рассматривать строительство полноценной второй ветки — из Академического до центра города. Появятся те же две станции в самом Академе («Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья»), а также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Также власти расконсервируют станцию «Бажовская». Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. Алексей Орлов (на переднем плане) и Рустам Галямов получили от губернатора задание в начале года Фото: Илья Московец © URA.RU По словам источника URA.RU, в мэрии убеждены, что Академическому метро необходимо. На это указывает спрос на трамвай, который запустили в конце 2023-го. Пассажиропоток составляет около десяти тысяч человек в день. С такими цифрами вполне можно вступать в переговоры о федеральном финансировании, отмечает собеседник. Как уже рассказывало URA.RU, увеличивая транспортную доступность территории, власти еще «пробивают» выезд на ЕКАД с улицы Амундсена. Третья линия может стартовать от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и протий через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина). Ожидается, что концепции презентуют губернатору Евгению Куйвашеву в августе. Он давал мэру Алексею Орлову и его заму по транспорту Рустаму Галямову соответствующее задание в начале года. Инфографика: Лейла Джавадова © URA.RU Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать еще в 1988-м. Но все безрезультатно — из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м Орлов и Галямов вступили в переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. Расчет был на то, что вхожее в высокие кабинеты руководство «Мосинжпроекта» поможет убедить вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и его окружение в том, что расширение метрополитена в Екатеринбурге необходимо. Однако после начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. А сейчас к ней вернулись — в рамках большой транспортной реформы, которую Куйвашев поручил провести Орлову. На «Иннопроме» мэр общался с потенциальным подрядчиком из Белоруссии. Но по данным URA.RU, встреча была формальной: чиновники убеждены, что привлечь федеральные средства можно лишь в союзе с «Мосинжпроектом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План мэрии Екатеринбурга по расширению метро грандиознее, чем предполагалось изначально. Как стало известно URA.RU, у чиновников есть не один, а два варианта строительство подземки для Академического района, а также схема строительства новых станций на ВИЗе. Об этом агентству рассказал источник, участвующий в закрытых совещаниях по теме. Накануне URA.RU сообщило, что администрация готова продлить действующую ветку со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, две в Академическом. Собеседник агентства отмечает, что, если в итоге будет отклонен этот вариант, власти будут рассматривать строительство полноценной второй ветки — из Академического до центра города. Появятся те же две станции в самом Академе («Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья»), а также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Также власти расконсервируют станцию «Бажовская». Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. По словам источника URA.RU, в мэрии убеждены, что Академическому метро необходимо. На это указывает спрос на трамвай, который запустили в конце 2023-го. Пассажиропоток составляет около десяти тысяч человек в день. С такими цифрами вполне можно вступать в переговоры о федеральном финансировании, отмечает собеседник. Как уже рассказывало URA.RU, увеличивая транспортную доступность территории, власти еще «пробивают» выезд на ЕКАД с улицы Амундсена. Третья линия может стартовать от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и протий через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина). Ожидается, что концепции презентуют губернатору Евгению Куйвашеву в августе. Он давал мэру Алексею Орлову и его заму по транспорту Рустаму Галямову соответствующее задание в начале года. Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать еще в 1988-м. Но все безрезультатно — из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м Орлов и Галямов вступили в переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. Расчет был на то, что вхожее в высокие кабинеты руководство «Мосинжпроекта» поможет убедить вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и его окружение в том, что расширение метрополитена в Екатеринбурге необходимо. Однако после начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. А сейчас к ней вернулись — в рамках большой транспортной реформы, которую Куйвашев поручил провести Орлову. На «Иннопроме» мэр общался с потенциальным подрядчиком из Белоруссии. Но по данным URA.RU, встреча была формальной: чиновники убеждены, что привлечь федеральные средства можно лишь в союзе с «Мосинжпроектом».