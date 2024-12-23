23 декабря 2024

Девушку похитили ночью в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка знала своего похитителя, рассказали в полиции (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 24 декабря похитили девушку. Происходящее попало на камеры наружного наблюдения. Очевидцы незамедлительно вызвали полицию, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В органы внутренних дел Челябинска поступило сообщение от очевидцев о возможном совершении противоправного деяния в отношении молодой местной жительницы. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в микрорайоне Чурилово. Неизвестные сначала заклеили камеру домофона скотчем. Но происходящее попало на камеры наружного наблюдения на доме.

Далее к подъезду подъехала белая машина, в которую парень силой посадил девушку. Полицейские выяснили, что девушка знала своего похитителя.

«Полицейскими были приняты меры к возвращению девушки домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьей», — добавили в ведомстве.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 24 декабря похитили девушку. Происходящее попало на камеры наружного наблюдения. Очевидцы незамедлительно вызвали полицию, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В органы внутренних дел Челябинска поступило сообщение от очевидцев о возможном совершении противоправного деяния в отношении молодой местной жительницы. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в микрорайоне Чурилово. Неизвестные сначала заклеили камеру домофона скотчем. Но происходящее попало на камеры наружного наблюдения на доме. Далее к подъезду подъехала белая машина, в которую парень силой посадил девушку. Полицейские выяснили, что девушка знала своего похитителя. «Полицейскими были приняты меры к возвращению девушки домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьей», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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