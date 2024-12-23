В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 24 декабря похитили девушку. Происходящее попало на камеры наружного наблюдения. Очевидцы незамедлительно вызвали полицию, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«В органы внутренних дел Челябинска поступило сообщение от очевидцев о возможном совершении противоправного деяния в отношении молодой местной жительницы. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в микрорайоне Чурилово. Неизвестные сначала заклеили камеру домофона скотчем. Но происходящее попало на камеры наружного наблюдения на доме.
Далее к подъезду подъехала белая машина, в которую парень силой посадил девушку. Полицейские выяснили, что девушка знала своего похитителя.
«Полицейскими были приняты меры к возвращению девушки домой. В настоящее время молодая челябинка находится с семьей», — добавили в ведомстве.
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