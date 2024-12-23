Трое осужденных сбежали из свердловской колонии

Из исправительного центра в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 23 декабря сбежали трое осужденных. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН. Информация об этом появилась в Telegram.
«Сломав решетку на окне, сбежали трое нарушителей, приговоренных к исправительным работам. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера», — передает telegram-канал Shot. Список беглецов: Торопов Д., 37 лет (кража); Грачев А., 29 лет (уничтожение имущества); Колбин А., 36 лет (кража).
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Информацию о побеге там подтвердили. «Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.
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