23 декабря 2024

Трое осужденных сбежали из свердловской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, зона, колония, тюрьма, ограждение, забор
Мужчины сбежали из исправцентра при ИК-12 (архивное фото) Фото:

Из исправительного центра в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 23 декабря сбежали трое осужденных. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН. Информация об этом появилась в Telegram.

«Сломав решетку на окне, сбежали трое нарушителей, приговоренных к исправительным работам. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера», — передает telegram-канал Shot. Список беглецов: Торопов Д., 37 лет (кража); Грачев А., 29 лет (уничтожение имущества); Колбин А., 36 лет (кража).

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Информацию о побеге там подтвердили. «Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из исправительного центра в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 23 декабря сбежали трое осужденных. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН. Информация об этом появилась в Telegram. «Сломав решетку на окне, сбежали трое нарушителей, приговоренных к исправительным работам. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера», — передает telegram-канал Shot. Список беглецов: Торопов Д., 37 лет (кража); Грачев А., 29 лет (уничтожение имущества); Колбин А., 36 лет (кража). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Информацию о побеге там подтвердили. «Сейчас проводятся розыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...