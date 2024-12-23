Тюменский бизнес готовится спасать Индию от «водного кризиса»

Тюменская область покажет бизнесу Индии современные системы очистки воды

24 декабря 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Технологии водоочистки из Тюмени способны решить весь комплекс индийских водных проблем Тюменская область готова поставлять в Индию и другие страны азиатского и африканского блока инновационные системы очистки питьевых и сточных вод. Об этом в преддверии бизнес-миссии в Индию рассказал URA.RU генеральный директор ООО «Сибводразработка» Ярослав Демидович. «У нас есть технологии, способные при планомерном применении решить все проблемы Индии. Ключевая сложность в их регионе в том, что очень много поверхностных вод. В таких водах очень много микроорганизмов, других форм жизни. Стандартная биологическая очистка воды хлором тут не поможет. Единственный вариант — технология электроочистки», — сообщил URA.RU Демидович. Известно, что ранее разработанные в Тюмени технологии водоочистки заинтересовали потенциальных партнеров в Египте и еще нескольких странах. Однако сотрудничество было временно приостановлено из-за начала СВО в 2022 году. «Сейчас предстоит воссоздавать почти с нуля партнерство. И еще одна задача — устанавливать новые связи, чтобы вывести Тюмень и Россию на позиции технологического лидерства», — поделился планами Демидов. Он пояснил, что этот метод в мире известен давно, однако сами технологии, разработанные в Тюменской области, уникальны. «Каждый отдельный блок запатентован, и из этих блоков можно собрать такую цепь, которая поможет очистить не только пищевую воду, но и стоки, снизить потери воды и решить вопросы орошения сельскохозяйственных земель в засушливых регионах мира», — отметил собеседник URA.RU. Как сообщили агентству в торгово-промышленной палате региона, во время бизнес-миссии в Индию в январе 2025 года планируется не только презентация тюменских технологий. «Пройдут встречи с представителями крупнейших компаний в сфере здравоохранения, строительства и других отраслей. В том числе намерены посетить фармацевтические заводы», — отметили в торгово-промышленной палате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская область готова поставлять в Индию и другие страны азиатского и африканского блока инновационные системы очистки питьевых и сточных вод. Об этом в преддверии бизнес-миссии в Индию рассказал URA.RU генеральный директор ООО «Сибводразработка» Ярослав Демидович. «У нас есть технологии, способные при планомерном применении решить все проблемы Индии. Ключевая сложность в их регионе в том, что очень много поверхностных вод. В таких водах очень много микроорганизмов, других форм жизни. Стандартная биологическая очистка воды хлором тут не поможет. Единственный вариант — технология электроочистки», — сообщил URA.RU Демидович. Известно, что ранее разработанные в Тюмени технологии водоочистки заинтересовали потенциальных партнеров в Египте и еще нескольких странах. Однако сотрудничество было временно приостановлено из-за начала СВО в 2022 году. «Сейчас предстоит воссоздавать почти с нуля партнерство. И еще одна задача — устанавливать новые связи, чтобы вывести Тюмень и Россию на позиции технологического лидерства», — поделился планами Демидов. Он пояснил, что этот метод в мире известен давно, однако сами технологии, разработанные в Тюменской области, уникальны. «Каждый отдельный блок запатентован, и из этих блоков можно собрать такую цепь, которая поможет очистить не только пищевую воду, но и стоки, снизить потери воды и решить вопросы орошения сельскохозяйственных земель в засушливых регионах мира», — отметил собеседник URA.RU. Как сообщили агентству в торгово-промышленной палате региона, во время бизнес-миссии в Индию в январе 2025 года планируется не только презентация тюменских технологий. «Пройдут встречи с представителями крупнейших компаний в сфере здравоохранения, строительства и других отраслей. В том числе намерены посетить фармацевтические заводы», — отметили в торгово-промышленной палате.