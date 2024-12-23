В Сургуте пьяный водитель автобуса устроил дебош во время поездки

В Сургуте (ХМАО) пьяный водитель автобуса устроил дебош во время поездки. Мужчина то открывал, то закрывал двери общественного транспорта и пассажиры вызвали полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Поступило сообщение о том, что водитель ведет себя неадекватно — открывает и закрывает двери непредсказуемым образом. На место приехали сотрудники полиции, скорая помощь. Установили, что он находится в состоянии опьянения», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Инцидент случился 22 декабря. Силовики вынесли представление работодателю, а самому водителю выписали штраф. Суд должен также лишить его водительских прав.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Сургута. Ответ ожидается.
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