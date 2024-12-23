23 декабря 2024

В Сургуте пьяный водитель автобуса устроил дебош во время поездки

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сел пьяным за руль общественного транспорта
Водитель сел пьяным за руль общественного транспорта Фото:

В Сургуте (ХМАО) пьяный водитель автобуса устроил дебош во время поездки. Мужчина то открывал, то закрывал двери общественного транспорта и пассажиры вызвали полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД.

«Поступило сообщение о том, что водитель ведет себя неадекватно — открывает и закрывает двери непредсказуемым образом. На место приехали сотрудники полиции, скорая помощь. Установили, что он находится в состоянии опьянения», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Инцидент случился 22 декабря. Силовики вынесли представление работодателю, а самому водителю выписали штраф. Суд должен также лишить его водительских прав.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Сургута. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) пьяный водитель автобуса устроил дебош во время поездки. Мужчина то открывал, то закрывал двери общественного транспорта и пассажиры вызвали полицию, сообщили URA.RU в окружном УМВД. «Поступило сообщение о том, что водитель ведет себя неадекватно — открывает и закрывает двери непредсказуемым образом. На место приехали сотрудники полиции, скорая помощь. Установили, что он находится в состоянии опьянения», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Инцидент случился 22 декабря. Силовики вынесли представление работодателю, а самому водителю выписали штраф. Суд должен также лишить его водительских прав. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Сургута. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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