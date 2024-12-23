23 декабря 2024

Обвиняемого в убийстве пермского следователя просят посадить на 19 лет

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Суд над Головиным. Пермь, головин алексей
Головина предлагают приговорить к 19 годам в колонии строгого режима Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

В Пермском краевом суде начались прения сторон по делу о жестоком убийстве следователя из Перми Евгения Середкина. Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признался в преступлении, просят отправить в колонию на 19 лет.

«Гособвинение просит приговорить Алексея Головина к 19 годам колонии строгого режима и трем годам ограничения свободы. Прокуратура также предлагает удовлетворить иски потерпевших», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В ночь на 10 сентября Головин, по версии следствия, пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и признался в содеянном. Находясь в СИЗО, бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.

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В Пермском краевом суде начались прения сторон по делу о жестоком убийстве следователя из Перми Евгения Середкина. Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признался в преступлении, просят отправить в колонию на 19 лет. «Гособвинение просит приговорить Алексея Головина к 19 годам колонии строгого режима и трем годам ограничения свободы. Прокуратура также предлагает удовлетворить иски потерпевших», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». В ночь на 10 сентября Головин, по версии следствия, пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и признался в содеянном. Находясь в СИЗО, бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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