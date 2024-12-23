Обвиняемого в убийстве пермского следователя просят посадить на 19 лет

В Пермском краевом суде начались прения сторон по делу о жестоком убийстве следователя из Перми Евгения Середкина. Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признался в преступлении, просят отправить в колонию на 19 лет.
«Гособвинение просит приговорить Алексея Головина к 19 годам колонии строгого режима и трем годам ограничения свободы. Прокуратура также предлагает удовлетворить иски потерпевших», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
В ночь на 10 сентября Головин, по версии следствия, пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и признался в содеянном. Находясь в СИЗО, бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.
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