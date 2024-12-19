19 декабря 2024

Обвиняемому в убийстве следователя пермяку отказали в отправке на СВО

Обвиняемому в убийстве следователя Середкина пермяку отказали в отправке на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Головин вернется в СИЗО
Алексей Головин вернется в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

Пенсионеру Росгвардии Алексею Головину, который признался в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, отказали в командировке на спецоперацию. Об этом сообщают источники СМИ.

«Отменена отправка на СВО Алексея Головина, которого обвиняют в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. Пермский краевой суд вновь изберет меру пресечения и продолжит рассмотрение уголовного дела», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в следственных органах. В суде информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО, поэтому рассмотрение уголовного дела приостановлено. Пенсионер Росгвардии ранее сознался, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги Евгению Середкину и нанес ему 81 удар топором. От полученных травм следователь скончался на месте.

В ноябре Министерство обороны отказалось заключить контракт на участие в спецоперации с бывшим заместителем начальника исправительной колонии №37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки. Причиной стали «компрометирующие сведения», которые получили военные. 

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Пенсионеру Росгвардии Алексею Головину, который признался в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, отказали в командировке на спецоперацию. Об этом сообщают источники СМИ. «Отменена отправка на СВО Алексея Головина, которого обвиняют в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. Пермский краевой суд вновь изберет меру пресечения и продолжит рассмотрение уголовного дела», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на источник в следственных органах. В суде информацию не комментируют. Ранее сообщалось, что Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО, поэтому рассмотрение уголовного дела приостановлено. Пенсионер Росгвардии ранее сознался, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги Евгению Середкину и нанес ему 81 удар топором. От полученных травм следователь скончался на месте. В ноябре Министерство обороны отказалось заключить контракт на участие в спецоперации с бывшим заместителем начальника исправительной колонии №37 Андреем Шваревым, который обвиняется в получении взятки. Причиной стали «компрометирующие сведения», которые получили военные. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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