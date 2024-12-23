23 декабря 2024

«В Питере давно были?»: мэр Екатеринбурга ответил на критику из-за уборки

Мэр Екатеринбурга сравнил уборку снега в городе с работой в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов заявил о стремлении качественно очищать улицы Фото:
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Екатеринбург тонет в снегу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал критику в адрес работы коммунальных служб города, сравнив методы уборки снега в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Мэр рассказал, что, несмотря на проблемы, связанные с ресурсами и временем, качество уборки улиц за последние четыре года значительно улучшилось, передает корреспондент URA.RU.

«В Питере давно были? Я на выходных был. Обувь после похода по Невскому проспекту в центре города испорчена мгновенно, что там происходит. Но вот технология там применяется, которую мне предлагают. Давайте мы бионордом заливать будем, чтобы не скользить. Но это будет обратная сторона медали: нас на вилы поднимут, что люди возвращаются домой с испорченной обувью, а собаки это переносят. Это агрессивная среда, агрессивный материал», — поделился мэр.

Орлов отметил, что необходимость постоянной корректировки используемых технологий и методов работы связана с погодными условиями и особенностями зимнего периода. Он подчеркнул, что город стремится не только качественно очищать основные магистрали, но и уделяет внимание подходам к остановочным комплексам и подземным переходам. «Пятерку не поставлю никогда, потому что всегда есть вопросы, но то, что мы за четыре года серьезно подтянули качество содержания улиц. К хорошему быстро привыкаешь, почему-то всегда нас критикуют только журналисты. Приезжая из других городов, гости говорят: как у вас чисто», — подчеркнул градоначальник.

В ответ на вопрос о возможных улучшениях в системе уборки снега, Орлов заявил о важности сотрудничества с различными службами, включая Госавтоинспекцию, для координации процесса эвакуации транспорта в экстренных случаях. Он также выразил благодарность гражданам за активное участие и предложения по оптимизации работы коммунальных служб.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал критику в адрес работы коммунальных служб города, сравнив методы уборки снега в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Мэр рассказал, что, несмотря на проблемы, связанные с ресурсами и временем, качество уборки улиц за последние четыре года значительно улучшилось, передает корреспондент URA.RU. «В Питере давно были? Я на выходных был. Обувь после похода по Невскому проспекту в центре города испорчена мгновенно, что там происходит. Но вот технология там применяется, которую мне предлагают. Давайте мы бионордом заливать будем, чтобы не скользить. Но это будет обратная сторона медали: нас на вилы поднимут, что люди возвращаются домой с испорченной обувью, а собаки это переносят. Это агрессивная среда, агрессивный материал», — поделился мэр. Орлов отметил, что необходимость постоянной корректировки используемых технологий и методов работы связана с погодными условиями и особенностями зимнего периода. Он подчеркнул, что город стремится не только качественно очищать основные магистрали, но и уделяет внимание подходам к остановочным комплексам и подземным переходам. «Пятерку не поставлю никогда, потому что всегда есть вопросы, но то, что мы за четыре года серьезно подтянули качество содержания улиц. К хорошему быстро привыкаешь, почему-то всегда нас критикуют только журналисты. Приезжая из других городов, гости говорят: как у вас чисто», — подчеркнул градоначальник. В ответ на вопрос о возможных улучшениях в системе уборки снега, Орлов заявил о важности сотрудничества с различными службами, включая Госавтоинспекцию, для координации процесса эвакуации транспорта в экстренных случаях. Он также выразил благодарность гражданам за активное участие и предложения по оптимизации работы коммунальных служб.
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