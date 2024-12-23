Крупный деловой центр в ЯНАО накопил многомиллионные долги

ДЦ «Ямал» в Новом Уренгое задолжал за коммунальные услуги 3,8 млн рублей

24 декабря 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

ДЦ накопил долги за ЖКУ и обслуживание лифтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое деловой центр «Ямал», где весной 2024 года проходил нефтегазовый форум, выплатит 3,8 млн рублей в пользу управляющей компании. Долги за коммунальные услуги копились в деловом центре с января по июль 2024 года, следует из решения суда. Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, Новоуренгойский фонд развития предпринимательства, на чьем балансе находится один из крупнейших в округе деловых центров «Ямал», задолжал с января по сентябрь 2024 года более семи млн рублей за коммунальные услуги и обслуживание лифтов. После подачи представителями УК «Динамика» судебного иска фонд частично оплатил долги. После уточнения требований предметом иска стали 3,8 млн рублей. Ответчик не согласился с тарифами управляющей компании, считая их завышенными. Просил отказать в удовлетворении требований. Однако суд решил, что иск УК «Динамика» справедлив. По данным открытых источников, деловой центр «Ямал» находится в Новом Уренгое по адресу Юбилейная, 5. На его территории находится гостиница Ямал», магазины, офисы и кафе. В апреле 2024 года на территории делового центра проходил Ямальский нефтегазовый форум, собравший представителей ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое деловой центр «Ямал», где весной 2024 года проходил нефтегазовый форум, выплатит 3,8 млн рублей в пользу управляющей компании. Долги за коммунальные услуги копились в деловом центре с января по июль 2024 года, следует из решения суда. Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, Новоуренгойский фонд развития предпринимательства, на чьем балансе находится один из крупнейших в округе деловых центров «Ямал», задолжал с января по сентябрь 2024 года более семи млн рублей за коммунальные услуги и обслуживание лифтов. После подачи представителями УК «Динамика» судебного иска фонд частично оплатил долги. После уточнения требований предметом иска стали 3,8 млн рублей. Ответчик не согласился с тарифами управляющей компании, считая их завышенными. Просил отказать в удовлетворении требований. Однако суд решил, что иск УК «Динамика» справедлив. По данным открытых источников, деловой центр «Ямал» находится в Новом Уренгое по адресу Юбилейная, 5. На его территории находится гостиница Ямал», магазины, офисы и кафе. В апреле 2024 года на территории делового центра проходил Ямальский нефтегазовый форум, собравший представителей ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей.