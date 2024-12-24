Минобороны нашли замену убитому генералу Кириллову. Видео

Часть полномочий Кириллова перешла его заместителю

24 декабря 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Ртищев заявил, что США рассматривают Африку как полигон для экспериментов с медицинскими препаратами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов Часть полномочий убитого начальника войск радиоакционной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова перешла его заместителю генералу-майору Алексею Ртищеву. Сегодня он выступил на брифинге Минобороны РФ. На нем он сделал ряд заявлений, касающихся военно-биологической деятельности США в Африке. Новость по теме Пообещали деньги и европейский паспорт: что известно о подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова «США рассматривают Африку как полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов», — заявил Ртищев на брифинге. Его слова опубликованы в telegram-канале оборонного ведомства. Он также отметил, что американская система биологического контроля, ранее протестированная на Украине и в Грузии, теперь активно применяется в Африке. Развертывание этой системы сопровождается регулярными вспышками инфекций, что используется как предлог для создания центров диагностики и тестирования медицинских препаратов с привлечением местных специалистов. США предлагают финансирование в размере от пяти до 20 миллионов долларов для интеграции региональных систем в свою электронную сеть наблюдения за заболеваниями. Однако такая «помощь» ведет к деградации национальных систем здравоохранения, навязыванию американских стандартов и потере суверенитета стран в сфере биобезопасности, что делает их зависимыми от США. Генерал-майор Кириллов был убит 17 декабря во время детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. Предполагаемого убийцу уже задержали правоохранительные органы. Им оказался уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов, который заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Сейчас он находится в СИЗО до 18 февраля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть полномочий убитого начальника войск радиоакционной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова перешла его заместителю генералу-майору Алексею Ртищеву. Сегодня он выступил на брифинге Минобороны РФ. На нем он сделал ряд заявлений, касающихся военно-биологической деятельности США в Африке. «США рассматривают Африку как полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов», — заявил Ртищев на брифинге. Его слова опубликованы в telegram-канале оборонного ведомства. Он также отметил, что американская система биологического контроля, ранее протестированная на Украине и в Грузии, теперь активно применяется в Африке. Развертывание этой системы сопровождается регулярными вспышками инфекций, что используется как предлог для создания центров диагностики и тестирования медицинских препаратов с привлечением местных специалистов. США предлагают финансирование в размере от пяти до 20 миллионов долларов для интеграции региональных систем в свою электронную сеть наблюдения за заболеваниями. Однако такая «помощь» ведет к деградации национальных систем здравоохранения, навязыванию американских стандартов и потере суверенитета стран в сфере биобезопасности, что делает их зависимыми от США. Генерал-майор Кириллов был убит 17 декабря во время детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. Предполагаемого убийцу уже задержали правоохранительные органы. Им оказался уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов, который заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Сейчас он находится в СИЗО до 18 февраля 2025 года.